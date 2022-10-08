https://sputniknews.com.tr/20221008/istanbulda-avmde-silahli-catisma-1062096929.html

İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma

İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma

İstanbul'da bulunan İstinye Park’ta silahlı çatışma çıktı. Ünlülerin ve sosyetenin uğrak mekanı olan kafede çıkan silahlı çatışma sonrası AVM'ye polis ekipleri... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istinyepark

çatışma

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stanbul’da bulunan İstinye Park’ta silahlı çatışma çıktı. AVM’deki kafede çıkan silahlı çatışma sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Sarıyer Ayazağa’daki İstinye Park’ta bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. AVM’deki kafede yükselen silah sesleri sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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