https://sputniknews.com.tr/20221008/istanbulda-avmde-silahli-catisma-1062096929.html
İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
İstanbul'da bulunan İstinye Park’ta silahlı çatışma çıktı. Ünlülerin ve sosyetenin uğrak mekanı olan kafede çıkan silahlı çatışma sonrası AVM'ye polis ekipleri... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T15:06+0300
2022-10-08T15:06+0300
2022-10-08T15:18+0300
türkiye
istinyepark
çatışma
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stanbul’da bulunan İstinye Park’ta silahlı çatışma çıktı. AVM’deki kafede çıkan silahlı çatışma sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Sarıyer Ayazağa’daki İstinye Park’ta bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. AVM’deki kafede yükselen silah sesleri sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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istinyepark, çatışma
İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
15:06 08.10.2022 (güncellendi: 15:18 08.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da bulunan İstinye Park’ta silahlı çatışma çıktı. Ünlülerin ve sosyetenin uğrak mekanı olan kafede çıkan silahlı çatışma sonrası AVM'ye polis ekipleri sevk edildi.
stanbul’da bulunan İstinye Park’ta silahlı çatışma çıktı. AVM’deki kafede çıkan silahlı çatışma sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Sarıyer Ayazağa’daki İstinye Park’ta bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. AVM’deki kafede yükselen silah sesleri sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.