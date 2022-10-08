https://sputniknews.com.tr/20221008/iran-kopenhagdaki-buyukelciligimize-bicakli-saldiri-duzenlendi-1062092877.html

İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi

İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi

İran, Danimarka'daki Kopenhag Büyükelçiliğine bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T04:55+0300

2022-10-08T04:55+0300

2022-10-08T04:55+0300

dünya

iran

mahsa emini

protesto

kopenhag

büyükelçilik

saldırı

bıçaklı saldırı

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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kopenhag'daki büyükelçilik yerleşkesine giren saldırgan elindeki bıçakla tehditler savurarak, elçilik otoparkındaki araçlara zarar verdi.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Büyükelçi Efsane Nadipur'u arayarak saldırıyla ilgili bilgi aldı.Saldırıya tepki gösteren Abdullahiyan, "Ne yazık ki Avrupa'nın göbeğinde diplomatik dokunulmazlığı olan bir kadına ve büyükelçiye böyle bir saldırı yapılıyor ve polis zamanında müdahale etmiyor" ifadelerini kullandı.Büyükelçi Nadipur de Danimarka polisini daha önceki resmi uyarılara rağmen olaya geç müdahale etmekle suçladı.İran, son üç haftadır 22 yaşındaki bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümünün yol açtığı protestolarla sarsıldı. Mahsa Emini'nin ölümü, ülke dışında büyükelçilikleri de hedef alan protestolara yol açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221006/iranda-lise-ogrencileri-de-protestolara-katiliyor--1062009538.html

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iran, mahsa emini, protesto, kopenhag, büyükelçilik, saldırı, bıçaklı saldırı