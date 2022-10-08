https://sputniknews.com.tr/20221008/iran-cumhurbaskani-reisi-nukleer-muzakerelerden-kacmayacagiz-1062100539.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Reisi, nükleer müzakerelerden kaçmayacaklarını belirterek, "Biz onurlu müzakereleri hiçbir zaman dışlamadık ancak ülkenin ilerlemesini... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T17:35+0300

2022-10-08T17:35+0300

2022-10-08T17:35+0300

dünya

ibrahim reisi

iran

nükleer

iran nükleer anlaşması

müzakere

emmanuel macron

fransa

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer müzakere masasından kaçmayacaklarını ancak ülkenin ilerlemesini Batılı ülkelerin taleplerine bağlamayacaklarını söyledi.İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'daki Ez-Zehra Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.Ülkesinin henüz sonuca ulaşamayan nükleer görüşmelerden kaçmayacağını belirten Reisi, "Onlar, 'bizimle anlaşın ve söylediğimiz anlaşmaları imzalayın ki ülkenizin sorunları çözülsün' dediler. Biz onurlu müzakerelere hazır olduğumuzu söyledik. Biz müzakere masasından kaçmıyoruz çünkü mantıklı taleplerimiz var" dedi.New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bu konuda görüştüğünü aktaran Reisi, "Sayın Macron ve New York'taki uzmanlardan hangi taleplerimizin mantıklı olmadığını söylemelerini istedim. Daha sonra sözlerimizin savunulabilir olduğunu kabul ettiler" diye konuştu.Reisi, "Biz onurlu müzakereleri hiçbir zaman dışlamadık ancak ülkenin ilerlemesini onların gülümsemesine ya da kaşlarını çatmasına bağlamayacağız" ifadelerini kullandı.İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoların üniversitelere de yayılmasına değinen Reisi, ülkede ölümlere yol açan olaylarda "düşmanın izlerinin görüldüğünü" ifade ederek, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız uyanıktır. Düşmanın sahte hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyecekler ve düşmanın planlarını başarısızlığa uğratacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.Gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin tamamı serbest bırakıldıÖte yandan Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi ile Şehid Beheşti Üniversitesi ayrı ayrı açıklamalar yaparak, gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.Tahran Üniversitesi Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Ali Rıza Vechi de üniversitedeki öğrencilerin çoğunun serbest bırakıldığını ve yetkililerin üç gün içerisinde tüm öğrencilerin serbest bırakılacağını kendilerine ilettiğini aktardı.

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ibrahim reisi, iran, nükleer, iran nükleer anlaşması, müzakere, emmanuel macron, fransa