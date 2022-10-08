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Gürcistan, Türkiye'den zırhlı araç tedarik edecek
Gürcistan, Türkiye'den zırhlı araç tedarik edecek
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında NATO standartlarında zırhlı araçların tedarik edilmesi konusunda anlaşma... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T05:00+0300
2022-10-08T04:50+0300
savunma
gürcistan
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asfat
zırhlı araç
tedarik
anlaşma
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Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ASFAT ile Bakanlık yetkililerinin bugün bir araya geldiği belirtilerek, "Türk tarafıyla imzalanan anlaşmaya göre, savunma kuvvetleri yeni, NATO standartlarında olan zırhlı personel taşıyıcıları alacak" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin söz konusu zırhlı personel taşıyıcılarla donatılması, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin derinleşmesine önemli katkı sağlayacaktır" vurgusu yapıldı.Anlaşma, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Giorgi Khaindrava tarafından imzalandı.ASFAT'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Gürcistan Savunma Bakanlığı ile yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçların tedariki projesinde imzalar atıldı. Türkiye ve Gürcistan için hayırlı olmasını diliyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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gürcistan, türkiye, asfat, zırhlı araç, tedarik, anlaşma
gürcistan, türkiye, asfat, zırhlı araç, tedarik, anlaşma

Gürcistan, Türkiye'den zırhlı araç tedarik edecek

05:00 08.10.2022
© AAAskeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında NATO standartlarında zırhlı araçların tedarik edilmesi konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında NATO standartlarında zırhlı araçların tedarik edilmesi konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında NATO standartlarında zırhlı araçların tedarik edilmesi konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.
Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ASFAT ile Bakanlık yetkililerinin bugün bir araya geldiği belirtilerek, "Türk tarafıyla imzalanan anlaşmaya göre, savunma kuvvetleri yeni, NATO standartlarında olan zırhlı personel taşıyıcıları alacak" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin söz konusu zırhlı personel taşıyıcılarla donatılması, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin derinleşmesine önemli katkı sağlayacaktır" vurgusu yapıldı.
Anlaşma, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Giorgi Khaindrava tarafından imzalandı.
ASFAT'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Gürcistan Savunma Bakanlığı ile yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçların tedariki projesinde imzalar atıldı. Türkiye ve Gürcistan için hayırlı olmasını diliyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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