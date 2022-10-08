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Fenerbahçe UEFA kazancını 10 milyon euro'nun üzerine çıkardı
Fenerbahçe UEFA kazancını 10 milyon euro'nun üzerine çıkardı
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon euro'nun üzerine taşıdı. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T04:22+0300
2022-10-08T04:22+0300
spor
fenerbahçe
avrupa
uefa avrupa ligi
bütçe
euro
kazanç
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UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon euro'nun üzerine taşıdı.Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon euro'luk geliri hanesine yazdırdı.Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin euro'luk gelir elde etti.Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon euro koyacak.Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon euro'ya ulaşmış durumda.Trabzonspor'un geliri 13 milyon euroTrabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon euro'luk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı.Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon euro'luk katılım bedelini cebine koydu.Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin euro'da kaldı.Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon euro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon euro ödül alacak.Başakşehir 4.9 milyon, Sivasspor 4.1 milyon euro kazandıUEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon euro, performansıyla 1 milyon 166 bin euro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin euro kazandı.Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon euro, gruptaki performansıyla 666 bin euro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin euro'luk ödülün sahibi oldu.UEFA para ödülleri, 'Dört büyükler'e merhem olmuyorSöz konusu UEFA gelirleri, düşük bütçeli Anadolu kulüpleri için güzel bir kaynak olsa da "Dört büyükler" olarak nitelenen ve toplam borçları 1 milyar euro'ya yaklaşan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çok düşük seviyede kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-45-siraya-dustu-1062021460.html
https://sputniknews.com.tr/20221002/jorge-jesus-ne-besiktas-ne-de-fenerbahce-icin-iyi-bir-sonuc-degil-1061878774.html
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fenerbahçe, avrupa, uefa avrupa ligi, bütçe, euro, kazanç
fenerbahçe, avrupa, uefa avrupa ligi, bütçe, euro, kazanç

Fenerbahçe UEFA kazancını 10 milyon euro'nun üzerine çıkardı

04:22 08.10.2022
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-AW708334 UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev
 UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-AW708334
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UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon euro'nun üzerine taşıdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon euro'nun üzerine taşıdı.
Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon euro'luk geliri hanesine yazdırdı.
Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin euro'luk gelir elde etti.
Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon euro koyacak.
Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon euro'ya ulaşmış durumda.

Trabzonspor'un geliri 13 milyon euro

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon euro'luk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı.
Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon euro'luk katılım bedelini cebine koydu.
Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin euro'da kaldı.
Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon euro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon euro ödül alacak.
A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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6 Ekim, 13:26

Başakşehir 4.9 milyon, Sivasspor 4.1 milyon euro kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon euro, performansıyla 1 milyon 166 bin euro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin euro kazandı.
Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon euro, gruptaki performansıyla 666 bin euro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin euro'luk ödülün sahibi oldu.

UEFA para ödülleri, 'Dört büyükler'e merhem olmuyor

Söz konusu UEFA gelirleri, düşük bütçeli Anadolu kulüpleri için güzel bir kaynak olsa da "Dört büyükler" olarak nitelenen ve toplam borçları 1 milyar euro'ya yaklaşan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çok düşük seviyede kalıyor.
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Jorge Jesus: Ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe için iyi bir sonuç değil
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