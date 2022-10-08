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DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'nın, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğunu açıkladı 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T12:00+0300
2022-10-08T12:00+0300
dünya
afrika
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildi.Açıklamaya göre, Afrika, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta oldu.Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken, bu oranın Afrika'da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.Açıklamada, Afrika'da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu kaydedildi.
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afrika
afrika

DSÖ: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası

12:00 08.10.2022
© REUTERS / Jessica Rinaldiİntihar - depresyon
İntihar - depresyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© REUTERS / Jessica Rinaldi
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'nın, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğunu açıkladı
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildi.
Açıklamaya göre, Afrika, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta oldu.

Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken, bu oranın Afrika'da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, Afrika'da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu kaydedildi.
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