https://sputniknews.com.tr/20221008/cumhurbaskani-erdogan-calisacagiz-istihdam-saglayacagiz-ve-ihracatimizi-bununla-patlatacagiz--1062098142.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T16:18+0300

2022-10-08T16:18+0300

2022-10-08T17:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

balıkesir

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062100186_0:83:1201:758_1920x0_80_0_0_9c0c7b7db18736890e95915258db3bbe.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Çalışacağız, üreteceğiz istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı bununla patlatacağız. Gelişmiş ülkeleri zorlu bir kış bekliyor. Bizim böyle bir problemimiz var mı? Yok.Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz.Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor.5 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, balıkesir, faiz