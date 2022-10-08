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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T16:18+0300
2022-10-08T17:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
balıkesir
faiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Çalışacağız, üreteceğiz istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı bununla patlatacağız. Gelişmiş ülkeleri zorlu bir kış bekliyor. Bizim böyle bir problemimiz var mı? Yok.Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz.Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor.5 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.
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recep tayyip erdoğan, balıkesir, faiz
recep tayyip erdoğan, balıkesir, faiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz inmeye devam edecek

16:18 08.10.2022 (güncellendi: 17:28 08.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Çalışacağız, üreteceğiz istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı bununla patlatacağız.

Gelişmiş ülkeleri zorlu bir kış bekliyor. Bizim böyle bir problemimiz var mı? Yok.

Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz.

Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor.

5 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak.

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.
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