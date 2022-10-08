Türkiye
CANLI | Soruşturma Komitesi: Kırım Köprüsündeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221008/brukselde-kira-artislari-sinirlandirildi-1062097366.html
Brüksel'de enerji krizi nedeniyle şehirdeki kira artışları sınırlandırıldı
Brüksel'de enerji krizi nedeniyle şehirdeki kira artışları sınırlandırıldı
Brüksel'de düşük enerji verimliliğine sahip evlerin kiraları bir yıl boyunca artırılamayacak. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T15:44+0300
2022-10-08T15:44+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
brüksel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048714264_0:7:1995:1129_1920x0_80_0_0_98ddd0509f3a2bda0442b1ed23e50402.png
Brüksel Bölge Parlamentosu, enerji krizi nedeniyle şehirdeki kira artışlarının sınırlandırılmasına yönelik teklifi kabul etti. Buna göre, Brüksel'de kiraların artış oranını belirleyen endeksleme sistemi hesaplaması bir yıl için değiştirilecek.Kira artışları konutların enerji sınıflarına göre yapılabilecek. Enerji performansı A, B, C ve D sınıfında olan evlerin kiralarına enflasyon oranına bağlı endeksleme sistemi uygulanacak.Böylece yüksek enerji verimliliğine sahip dairelerin kiralarına zam yapılabilecek. Enerji sınıfı E olan konutların kiraları endeksleme oranının yüzde 50'si kadar yükseltilebilecek.En düşük enerji verimliliğine sahip olan F ve G sınıfındaki evlerin kiralarına ise bu yıl zam yapılamayacak. Söz konusu düzenleme Brüksel'deki kiralık dairelerin yüzde 65'ini etkileyecek.Yapılan çalışmalarda Brüksel'deki kiralık konutların yüzde 30'unun G sınıfında, yüzde 15'inin E sınıfında ve yüzde 20'sinin D sınıfında olduğu ortaya koyuyor.Brüksel'de ev sahipleri kiralık dairelerine yüksek maliyetleri olan yalıtım ve izolasyon gibi harcamaları yapmaktan çekiniyor.Bu durum, son dönemde yaşanan enerji kriziyle birlikte düşük enerji verimliliğine sahip konutlardaki kiracıları zor duruma bırakıyor.Belçika'da enflasyon, eylülde 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.Ülkede eylül ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 134,9, elektrik fiyatı yüzde 81,3 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 56,3 arttı.
belçika
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048714264_239:0:1754:1136_1920x0_80_0_0_e1978e3d39d697fa9eccc402c743698c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, brüksel
belçika, brüksel

Brüksel'de enerji krizi nedeniyle şehirdeki kira artışları sınırlandırıldı

15:44 08.10.2022
© DHADevre mülk, konut, kapı, anahtar
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Brüksel'de düşük enerji verimliliğine sahip evlerin kiraları bir yıl boyunca artırılamayacak.
Brüksel Bölge Parlamentosu, enerji krizi nedeniyle şehirdeki kira artışlarının sınırlandırılmasına yönelik teklifi kabul etti. Buna göre, Brüksel'de kiraların artış oranını belirleyen endeksleme sistemi hesaplaması bir yıl için değiştirilecek.
Kira artışları konutların enerji sınıflarına göre yapılabilecek. Enerji performansı A, B, C ve D sınıfında olan evlerin kiralarına enflasyon oranına bağlı endeksleme sistemi uygulanacak.
Böylece yüksek enerji verimliliğine sahip dairelerin kiralarına zam yapılabilecek. Enerji sınıfı E olan konutların kiraları endeksleme oranının yüzde 50'si kadar yükseltilebilecek.
En düşük enerji verimliliğine sahip olan F ve G sınıfındaki evlerin kiralarına ise bu yıl zam yapılamayacak. Söz konusu düzenleme Brüksel'deki kiralık dairelerin yüzde 65'ini etkileyecek.
Yapılan çalışmalarda Brüksel'deki kiralık konutların yüzde 30'unun G sınıfında, yüzde 15'inin E sınıfında ve yüzde 20'sinin D sınıfında olduğu ortaya koyuyor.
Brüksel'de ev sahipleri kiralık dairelerine yüksek maliyetleri olan yalıtım ve izolasyon gibi harcamaları yapmaktan çekiniyor.
Bu durum, son dönemde yaşanan enerji kriziyle birlikte düşük enerji verimliliğine sahip konutlardaki kiracıları zor duruma bırakıyor.
Belçika'da enflasyon, eylülde 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.
Ülkede eylül ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 134,9, elektrik fiyatı yüzde 81,3 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 56,3 arttı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала