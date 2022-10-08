https://sputniknews.com.tr/20221008/bakan-soylu-talimatimdir-uyusturucu-saticisini-buldugunuz-an-ayaklarini-kirin-1062101695.html

Bakan Soylu: Talimatımdır, uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın

Bakan Soylu: Talimatımdır, uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T18:27+0300

2022-10-08T18:27+0300

2022-10-08T18:33+0300

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin uzun zamandır süren terörle mücadelesinde büyük bedeller ödediğini söyledi.'Türkiye eski Türkiye değil'Bu konuda büyük tecrübeler ortaya koyduklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:'Terör örgütüne fırsat bırakmadılar, istismar alanı bırakmadılar'Bugün Cumhur İttifakı'yla aynı iradeye, aynı noktaya gittiklerini vurgulayan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak'Bakan Soylu, Eren Abluka operasyonlarına ismini veren Eren Bülbül'ün, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in, onlarca şehidin bulunduğunu dile getirdi.Terörle mücadeledeki kararlılıklarına işaret eden Soylu, şunları anlattı:'Bu millet, Kılıçdaroğlu'na 3 koyun da teslim etmez'Soylu, Türkiye'de son 20 yıldaki gelişmelere değinerek, şöyle devam etti:'2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla beraber biz Anayasa'yı değiştirecek gücü elde edeceğiz'Türkiye'deki devlet dairelerinde başı açık ya da başörtülünün kendisini rahatça ifade edebildiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:Bakan Soylu, birilerine istismar fırsatı vermeyecek daha güçlü bir yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.Soylu, "Niçin Türkiye yüzyılı diyoruz? Bunun için Türkiye yüzyılı diyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz kendilerini ifade edemezlerdi, bugün ediyorlar. Her şeyi söylüyorlar, dillerini konuşuyorlar, kendilerini ifade ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.PKK'nın eskiden esnaftan haraç aldığını söyleyen Soylu, şunları kaydetti:'Suriye'yi, Şam'ı da biz huzurlu hale getireceğiz'Soylu, görevlerinin sadece Diyarbakır'ı, Şırnak'ı huzurlu hale getirmek olmadığını vurgulayarak, "Biz o kadar güçlü ve büyük olacağız ki Allah nasip edecek göreceksiniz Suriye'yi, Şam'ı da biz huzurlu hale getireceğiz. Bağdat'ı da biz huzurlu hale getireceğiz. Afganistan'ı, Pakistan'ı da huzurlu hale getireceğiz" diye konuştu.Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirten Soylu, "Şimdi çatlıyorlar. Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de TOGG arabasının Bursa'da şalterine basacak. Çatlıyorlar. Türkiye yüzyılında bize bir yerli araba yetmeyecek. Daha fazlasını yine Cumhur İttifakı'yla yapacağız inşallah. Bunu hep beraber sağlayacağız. Gerçekleştirecek çok işimiz var. Bütün mücadeleyi ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, ülkedeki doğal afetlere de değinerek, "Eski Türkiye değiliz. Allah'a hamdolsun. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği hiçbir afette bu devletin gücünde hiçbir sıkıntı olmadı. 'Nerede bu devlet?' değil, 'Allah devletten ve milletten razı olsun.' denilen bir Türkiye tablosu meydana getirdik" dedi.'Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz'Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Soylu, şöyle konuştu:Soylu, sokak sokak gezip tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, şu anda uyuşturucunun yüzde 75'ini Türkiye sınırına girer girmez yakaladıklarını kaydetti.Terörle nasıl mücadele ediliyorsa uyuşturucuyla da mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü anlatan Soylu, "Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyor. Bu, bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.'"Bizim ittifakımız hakkın yolunun ittifakıdır'Bakan Soylu, dünya mazlumlarının Türkiye'den güçlü bir ses beklediğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim ittifakımız 2023 seçim ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, bizim medeniyetimizin ve değerlerimizin ittifakıdır. Bizim ittifakımız sadece iktidar ittifakı değil, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, ecdadımızın, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, bütün erenlerin, herkesin ama bütün manevi büyüklerimizin bize bıraktığı ittifaktır. Biz buna mecburuz. Gelecek nesillerimiz için, ülkemizin yarınları için, ülkemizin güçlü ve büyük olması için.Huzurlarınızda Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Mustafa Destici'ye minnetle şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Bizim anlayışımız tevhit anlayışıdır, birlik anlayışıdır. Buradan güçlü bir şekilde yürümeliyiz. Büyük bir miras bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Öyle parça pinçik, 'Tayyip Erdoğan'ı yıkalım da nasıl yıkalım' anlayışında bir ittifak değil. Bizim ittifakımız hakkın yolunun ittifakıdır."Gelecek yıl yapılacak seçimlere değinen Soylu, şunları kaydetti:Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın Kızılelma'sının 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek olduğunu sözlerine ekledi.Toplantının sonunda AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Bakan Soylu'ya çini vazo hediye etti.Programa, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile çok sayıda partili katıldı.

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süleyman soylu, kütahya, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ak parti, türkiye, afrin, zeytin dalı harekatı, pkk