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https://sputniknews.com.tr/20221008/bakan-nebati-esnafa-destek-paketimiz-yolda-cumhurbaskanimiz-aciklayacak-1062109574.html
Bakan Nebati: Esnafa destek paketimiz yolda, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Nebati: Esnafa destek paketimiz yolda, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Batman'da çeşitli temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ziyaretinde talepleri dinledi. Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T23:04+0300
2022-10-08T23:07+0300
türkiye
nureddin nebati
siirt
batman
ak parti
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Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüştü.Bakan Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti'li gençler Bakan Nebati'yi meşale, erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı.AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Gülistan Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden Nebati, esnafla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi. Bakan Nebati’ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.
türkiye
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nureddin nebati, siirt, batman, ak parti
nureddin nebati, siirt, batman, ak parti

Bakan Nebati: Esnafa destek paketimiz yolda, Cumhurbaşkanımız açıklayacak

23:04 08.10.2022 (güncellendi: 23:07 08.10.2022)
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Batman'da çeşitli temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ziyaretinde talepleri dinledi. Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.
Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüştü.
Bakan Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti'li gençler Bakan Nebati'yi meşale, erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı.
AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Gülistan Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden Nebati, esnafla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.
Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.
Bakan Nebati’ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.
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