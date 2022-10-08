https://sputniknews.com.tr/20221008/bakan-nebati-esnafa-destek-paketimiz-yolda-cumhurbaskanimiz-aciklayacak-1062109574.html

Bakan Nebati: Esnafa destek paketimiz yolda, Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan Nebati: Esnafa destek paketimiz yolda, Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Batman'da çeşitli temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ziyaretinde talepleri dinledi. Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T23:04+0300

2022-10-08T23:04+0300

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türkiye

nureddin nebati

siirt

batman

ak parti

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Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüştü.Bakan Nebati, Valilik ziyaretinden sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti'li gençler Bakan Nebati'yi meşale, erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı.AK Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Gülistan Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden Nebati, esnafla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi. Bakan Nebati’ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.

türkiye

siirt

batman

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nureddin nebati, siirt, batman, ak parti