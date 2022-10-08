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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221008/avrupanin-bircok-kentinde-yuksek-faturalar-ve-yasam-maliyetlerine-karsi-cok-sayida-sokaga-cikti-1062097822.html
Avrupa'nın dört bir yanında yüksek faturalar ve yaşam maliyetlerine karşı eylem
Avrupa'nın dört bir yanında yüksek faturalar ve yaşam maliyetlerine karşı eylem
Avrupa'nın birçok kentinde, AB hükümetlerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizine karşı eylemler düzenlendi... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T16:28+0300
2022-10-08T16:28+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
çekya
italya
viyana
avusturya
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Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelen göstericiler, hükümetin enflasyon ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu (CMKOS) çağrısıyla Wenceslas Meydanı'nda düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da da toplanan çok sayıda kişi, Rusya'ya yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılmasını ve Moskova ile ilişki kurulmasını talep etti. Berlin'de Almanya Federal Meclisi önünde toplanan protestocular da artan yaşam maliyetlerini ve enerji faturalarını protesto etti. Protestoya katılan bir kişinin taşıdı dövizde, 'Rus gazını ve petrolünü istiyorum' mesajı dikkat çekti. İtalya'nın başkenti Roma'da ise sendikaların çağrısıyla düzenlenen eyleme katılanlar, ülkede artan enflasyon karşısında maaşların yetersizliği, artan enerji faturalarına karşı sokağa çıktı.
almanya
çekya
italya
viyana
avusturya
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almanya, çekya, italya, viyana, avusturya
almanya, çekya, italya, viyana, avusturya

Avrupa'nın dört bir yanında yüksek faturalar ve yaşam maliyetlerine karşı eylem

16:28 08.10.2022
© AAÇekya'da enerji krizine karşı eylem
Çekya'da enerji krizine karşı eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Avrupa'nın birçok kentinde, AB hükümetlerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizine karşı eylemler düzenlendi. Berlin, Prag, Viyana ve Roma'da sokağa çıkan binlerce kişi, artan enerji maliyetleri ve yükselen enflasyona karşı protesto gösterisi düzenledi.
Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelen göstericiler, hükümetin enflasyon ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu (CMKOS) çağrısıyla Wenceslas Meydanı'nda düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da da toplanan çok sayıda kişi, Rusya'ya yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılmasını ve Moskova ile ilişki kurulmasını talep etti.
Berlin'de Almanya Federal Meclisi önünde toplanan protestocular da artan yaşam maliyetlerini ve enerji faturalarını protesto etti. Protestoya katılan bir kişinin taşıdı dövizde, 'Rus gazını ve petrolünü istiyorum' mesajı dikkat çekti.
İtalya'nın başkenti Roma'da ise sendikaların çağrısıyla düzenlenen eyleme katılanlar, ülkede artan enflasyon karşısında maaşların yetersizliği, artan enerji faturalarına karşı sokağa çıktı.
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