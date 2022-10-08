https://sputniknews.com.tr/20221008/avrupanin-bircok-kentinde-yuksek-faturalar-ve-yasam-maliyetlerine-karsi-cok-sayida-sokaga-cikti-1062097822.html

Avrupa'nın dört bir yanında yüksek faturalar ve yaşam maliyetlerine karşı eylem

Avrupa'nın dört bir yanında yüksek faturalar ve yaşam maliyetlerine karşı eylem

Avrupa'nın birçok kentinde, AB hükümetlerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizine karşı eylemler düzenlendi... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T16:28+0300

2022-10-08T16:28+0300

2022-10-08T16:28+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

çekya

italya

viyana

avusturya

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Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelen göstericiler, hükümetin enflasyon ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Çek-Moravya Sendikalar Konfederasyonu (CMKOS) çağrısıyla Wenceslas Meydanı'nda düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da da toplanan çok sayıda kişi, Rusya'ya yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılmasını ve Moskova ile ilişki kurulmasını talep etti. Berlin'de Almanya Federal Meclisi önünde toplanan protestocular da artan yaşam maliyetlerini ve enerji faturalarını protesto etti. Protestoya katılan bir kişinin taşıdı dövizde, 'Rus gazını ve petrolünü istiyorum' mesajı dikkat çekti. İtalya'nın başkenti Roma'da ise sendikaların çağrısıyla düzenlenen eyleme katılanlar, ülkede artan enflasyon karşısında maaşların yetersizliği, artan enerji faturalarına karşı sokağa çıktı.

almanya

çekya

italya

viyana

avusturya

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almanya, çekya, italya, viyana, avusturya