https://sputniknews.com.tr/20221008/avrupa-birliginden-zaporojye-ngsnin-rusya-tasarrufuna-gecmesine-kinama-1062099818.html

Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama

Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) Rusya tasarrufuna geçmesini kınayarak Brüksel’in bu... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T17:21+0300

2022-10-08T17:21+0300

2022-10-08T17:21+0300

ukrayna krizi

ab

josep borrell

zaporojye

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, Ukrayna’ya ait Donetsk, Lugansk, Zaporijye ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyor ve tanımıyor. Dolayısıyla NGS’nin ele geçirilmesi emri de gayri meşru ve hukuki olarak geçersiz” ifadesini kullandı.Borrell’in görüşüne göre, nükleer santral Ukrayna’ya iade edilmeli ve güvenliği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın varlığı artırılmalı.

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