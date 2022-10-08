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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221008/avrupa-birliginden-zaporojye-ngsnin-rusya-tasarrufuna-gecmesine-kinama-1062099818.html
Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama
Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) Rusya tasarrufuna geçmesini kınayarak Brüksel’in bu... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T17:21+0300
2022-10-08T17:21+0300
ukrayna krizi
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, Ukrayna’ya ait Donetsk, Lugansk, Zaporijye ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyor ve tanımıyor. Dolayısıyla NGS’nin ele geçirilmesi emri de gayri meşru ve hukuki olarak geçersiz” ifadesini kullandı.Borrell’in görüşüne göre, nükleer santral Ukrayna’ya iade edilmeli ve güvenliği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın varlığı artırılmalı.
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ab, josep borrell, zaporojye
ab, josep borrell, zaporojye

Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama

17:21 08.10.2022
© REUTERS / Olivier DoulieryJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) Rusya tasarrufuna geçmesini kınayarak Brüksel’in bu kararı tanımayacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, Ukrayna’ya ait Donetsk, Lugansk, Zaporijye ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyor ve tanımıyor. Dolayısıyla NGS’nin ele geçirilmesi emri de gayri meşru ve hukuki olarak geçersiz” ifadesini kullandı.
Borrell’in görüşüne göre, nükleer santral Ukrayna’ya iade edilmeli ve güvenliği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın varlığı artırılmalı.
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