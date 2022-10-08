https://sputniknews.com.tr/20221008/avrupa-birliginden-zaporojye-ngsnin-rusya-tasarrufuna-gecmesine-kinama-1062099818.html
Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama
Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) Rusya tasarrufuna geçmesini kınayarak Brüksel’in bu... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T17:21+0300
2022-10-08T17:21+0300
2022-10-08T17:21+0300
ukrayna krizi
ab
josep borrell
zaporojye
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, Ukrayna’ya ait Donetsk, Lugansk, Zaporijye ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyor ve tanımıyor. Dolayısıyla NGS’nin ele geçirilmesi emri de gayri meşru ve hukuki olarak geçersiz” ifadesini kullandı.Borrell’in görüşüne göre, nükleer santral Ukrayna’ya iade edilmeli ve güvenliği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın varlığı artırılmalı.
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ab, josep borrell, zaporojye
ab, josep borrell, zaporojye
Avrupa Birliği’nden Zaporojye NGS’nin Rusya tasarrufuna geçmesine kınama
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) Rusya tasarrufuna geçmesini kınayarak Brüksel’in bu kararı tanımayacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, Ukrayna’ya ait Donetsk, Lugansk, Zaporijye ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyor ve tanımıyor. Dolayısıyla NGS’nin ele geçirilmesi emri de gayri meşru ve hukuki olarak geçersiz” ifadesini kullandı.
Borrell’in görüşüne göre, nükleer santral Ukrayna’ya iade edilmeli ve güvenliği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın varlığı artırılmalı.