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Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı
Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı
Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü günümüze uyarlayarak çizdi... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T14:38+0300
2022-10-08T14:38+0300
yaşam
reddit
mustafa kemal atatürk
yapay zeka
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Sosyal medya platformu Reddit'te bir kullanıcı, Atatürk'ün günümüzde yaşasaydı nasıl görünebileceğine ilişkin bir görüntü hazırlayarak paylaştı. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. “Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü” başlığıyla günümüze uyarlanmış Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünün yer aldığı çizim binlerce kişi tarafından beğenildi. Reddit kullanıcısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.
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reddit, mustafa kemal atatürk, yapay zeka
reddit, mustafa kemal atatürk, yapay zeka

Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı

14:38 08.10.2022
© FotoğrafMustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© Fotoğraf
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Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü günümüze uyarlayarak çizdi. “Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü” notuyla paylaşılan çizim sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Sosyal medya platformu Reddit'te bir kullanıcı, Atatürk'ün günümüzde yaşasaydı nasıl görünebileceğine ilişkin bir görüntü hazırlayarak paylaştı.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü” başlığıyla günümüze uyarlanmış Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünün yer aldığı çizim binlerce kişi tarafından beğenildi.

Reddit kullanıcısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.
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