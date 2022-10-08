https://sputniknews.com.tr/20221008/ataturkun-yapay-zeka-ile-cizilmis-2022-goruntusu-paylasildi-1062096799.html

Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı

Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı

Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü günümüze uyarlayarak çizdi... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T14:38+0300

2022-10-08T14:38+0300

2022-10-08T14:38+0300

yaşam

reddit

mustafa kemal atatürk

yapay zeka

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Sosyal medya platformu Reddit'te bir kullanıcı, Atatürk'ün günümüzde yaşasaydı nasıl görünebileceğine ilişkin bir görüntü hazırlayarak paylaştı. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. “Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü” başlığıyla günümüze uyarlanmış Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünün yer aldığı çizim binlerce kişi tarafından beğenildi. Reddit kullanıcısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.

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reddit, mustafa kemal atatürk, yapay zeka