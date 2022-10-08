https://sputniknews.com.tr/20221008/ambulans-hemsiresi-kaza-yapan-cek-turistlerin-kopeklerine-sahip-cikti-1062094679.html

Ambulans hemşiresi, kaza yapan Çekyalı turistlerin köpeklerine sahip çıktı

Ambulans hemşiresi, kaza yapan Çekyalı turistlerin köpeklerine sahip çıktı

Ambulans hemşiresi, turistlerin kaza yaptığı karavanın enkazından çıkardığı köpeği, sahipleri hastaneden çıkana kadar evinde baktı. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T12:13+0300

2022-10-08T12:13+0300

2022-10-08T12:14+0300

görüş

ambulans

çekya

köpek

hemşire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1062094764_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_36fb75d9aa63800937b4ec86039f742b.jpg

Denizli'de Çekya uyruklu çiftin karavanla yaptığı kazaya acil müdahale için giden hemşire, yaralıların karavandan çıkarılması için yapılan çalışma sırasında araçta sıkışan köpeği de kurtardı. Yaralıları hastaneye götüren hemşire, barınağa bırakılan köpeği de alarak evine getirdi. Denizli Devlet Hastanesinde çalışan ambulans hemşiresi Emine Kaplan, 29 Eylül’de Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale etmek için ambulansla kaza yerine gitti. İçinde bulundukları karavanın tırla çarpışması sonucu karavan içinde sıkışan Çekyalı Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbicky çiftini kurtarma operasyonu sırasında içeride bir köpeğin de olduğunu ve enkazın arasından çıkmaya çalıştığını fark eden Kaplan, operasyon sırasında köpeği araç içinden çıkardı. Kazanın ardından ilçedeki barınağa götürülen 'Ringo' isimli köpeğin hastanedeki sahipleriyle görüşen Kaplan, yasal işlemlerin ardından köpeği evine getirdi. Kaplan, tüm ihtiyaçlarını karşıladığı köpeğe o günden beri evinde bakıyor. Sahipleri çıkana kadar bakacağım'Kaza yapan çiftin kızları Dana Selbıcka'nın Çekya'dan Denizli'ye geldiğini, ailesinin tedavisinin ardından dönüşte köpeği de götüreceği için üzüldüğünü anlatan Kaplan, şunları söyledi: "Kaza yapan çift şu an Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. İkisinin de olması gereken ameliyatlar var. Kızları da bugün Denizli'ye geldi ve ailesiyle ilgilenecek. Ailesi 2 ay kadar burada tedavi görecek. Kızlarının o kadar bekleme şansı yok ve geri dönecek. Köpeği de giderken götürecek sanırım. Götüremezse köpek 2 ay daha bende kalacak."

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ambulans, çekya, köpek, hemşire