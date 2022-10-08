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https://sputniknews.com.tr/20221008/ambulans-hemsiresi-kaza-yapan-cek-turistlerin-kopeklerine-sahip-cikti-1062094679.html
Ambulans hemşiresi, kaza yapan Çekyalı turistlerin köpeklerine sahip çıktı
Ambulans hemşiresi, kaza yapan Çekyalı turistlerin köpeklerine sahip çıktı
Ambulans hemşiresi, turistlerin kaza yaptığı karavanın enkazından çıkardığı köpeği, sahipleri hastaneden çıkana kadar evinde baktı. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T12:13+0300
2022-10-08T12:14+0300
görüş
ambulans
çekya
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hemşire
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Denizli'de Çekya uyruklu çiftin karavanla yaptığı kazaya acil müdahale için giden hemşire, yaralıların karavandan çıkarılması için yapılan çalışma sırasında araçta sıkışan köpeği de kurtardı. Yaralıları hastaneye götüren hemşire, barınağa bırakılan köpeği de alarak evine getirdi. Denizli Devlet Hastanesinde çalışan ambulans hemşiresi Emine Kaplan, 29 Eylül’de Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale etmek için ambulansla kaza yerine gitti. İçinde bulundukları karavanın tırla çarpışması sonucu karavan içinde sıkışan Çekyalı Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbicky çiftini kurtarma operasyonu sırasında içeride bir köpeğin de olduğunu ve enkazın arasından çıkmaya çalıştığını fark eden Kaplan, operasyon sırasında köpeği araç içinden çıkardı. Kazanın ardından ilçedeki barınağa götürülen 'Ringo' isimli köpeğin hastanedeki sahipleriyle görüşen Kaplan, yasal işlemlerin ardından köpeği evine getirdi. Kaplan, tüm ihtiyaçlarını karşıladığı köpeğe o günden beri evinde bakıyor. Sahipleri çıkana kadar bakacağım'Kaza yapan çiftin kızları Dana Selbıcka'nın Çekya'dan Denizli'ye geldiğini, ailesinin tedavisinin ardından dönüşte köpeği de götüreceği için üzüldüğünü anlatan Kaplan, şunları söyledi: "Kaza yapan çift şu an Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. İkisinin de olması gereken ameliyatlar var. Kızları da bugün Denizli'ye geldi ve ailesiyle ilgilenecek. Ailesi 2 ay kadar burada tedavi görecek. Kızlarının o kadar bekleme şansı yok ve geri dönecek. Köpeği de giderken götürecek sanırım. Götüremezse köpek 2 ay daha bende kalacak."
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ambulans, çekya, köpek, hemşire
ambulans, çekya, köpek, hemşire

Ambulans hemşiresi, kaza yapan Çekyalı turistlerin köpeklerine sahip çıktı

12:13 08.10.2022 (güncellendi: 12:14 08.10.2022)
© Sputnik/ Osman Nuri Cerit Denizli Devlet Hastanesinde çalışan ambulans hemşiresi Emine Kaplan
Denizli Devlet Hastanesinde çalışan ambulans hemşiresi Emine Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© Sputnik/ Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Ambulans hemşiresi, turistlerin kaza yaptığı karavanın enkazından çıkardığı köpeği, sahipleri hastaneden çıkana kadar evinde baktı.
Denizli'de Çekya uyruklu çiftin karavanla yaptığı kazaya acil müdahale için giden hemşire, yaralıların karavandan çıkarılması için yapılan çalışma sırasında araçta sıkışan köpeği de kurtardı.

Yaralıları hastaneye götüren hemşire, barınağa bırakılan köpeği de alarak evine getirdi. Denizli Devlet Hastanesinde çalışan ambulans hemşiresi Emine Kaplan, 29 Eylül’de Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale etmek için ambulansla kaza yerine gitti.

İçinde bulundukları karavanın tırla çarpışması sonucu karavan içinde sıkışan Çekyalı Olga Selbıcka (73) ve Milan Selbicky çiftini kurtarma operasyonu sırasında içeride bir köpeğin de olduğunu ve enkazın arasından çıkmaya çalıştığını fark eden Kaplan, operasyon sırasında köpeği araç içinden çıkardı.

Kazanın ardından ilçedeki barınağa götürülen 'Ringo' isimli köpeğin hastanedeki sahipleriyle görüşen Kaplan, yasal işlemlerin ardından köpeği evine getirdi. Kaplan, tüm ihtiyaçlarını karşıladığı köpeğe o günden beri evinde bakıyor.

Sahipleri çıkana kadar bakacağım'

Kaza yapan çiftin kızları Dana Selbıcka'nın Çekya'dan Denizli'ye geldiğini, ailesinin tedavisinin ardından dönüşte köpeği de götüreceği için üzüldüğünü anlatan Kaplan, şunları söyledi: "Kaza yapan çift şu an Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

İkisinin de olması gereken ameliyatlar var. Kızları da bugün Denizli'ye geldi ve ailesiyle ilgilenecek. Ailesi 2 ay kadar burada tedavi görecek. Kızlarının o kadar bekleme şansı yok ve geri dönecek. Köpeği de giderken götürecek sanırım. Götüremezse köpek 2 ay daha bende kalacak."
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