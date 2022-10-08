Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221008/almanyanin-kuzeyinde-sabotaj-nedeniyle-tren-seferleri-durdu-1062103217.html
Almanya’nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferleri durdu
Almanya’nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferleri durdu
Almanya’nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferlerinin durduğu bildirildi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T19:41+0300
2022-10-08T19:44+0300
dünya
deutsche bahn
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1042961523_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_b5910d4d285c3928d20041ed69534439.jpg
Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn’dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel’e, Berlin’e ve Kuzey Ren Vestfalya’ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin’den Amsterdam’a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.Teknik sorunun sabotajdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, tren trafiği için önemli olan kablolara sabotaj yapılması nedeniyle bu sabah ülkenin kuzeydeki tren trafiğinin yaklaşık üç saat süreyle durduğu aktarıldı.​​​Federal Polis inceleme başlattıUlaştırma Bakanı Volker Wissing Landau kentinde yaptığı açıklamada iki yerde kabloların kesildiğini söyledi.Wissing, kabloların kasten kesildiğini, bunun sabotaj eylemi olduğunu vurgulayarak, Federal Polisin inceleme başlattığını, olayın arka planının henüz bilinmediğini kaydetti.Federal Polisten yapılan açıklamada da Deutsche Bahn'a ait kabloların Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde kesildiği belirtilerek, olayın inceme sürecinde olduğu için başka ayrıntının verilemeyeceği aktarıldı.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1042961523_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_25b0f73565247e9cd8958745bc4efc03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deutsche bahn, almanya
deutsche bahn, almanya

Almanya’nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferleri durdu

19:41 08.10.2022 (güncellendi: 19:44 08.10.2022)
© DHAAlmanya’da tren
Almanya’da tren - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Almanya’nın kuzeyinde sabotaj nedeniyle tren seferlerinin durduğu bildirildi.
Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn’dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel’e, Berlin’e ve Kuzey Ren Vestfalya’ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin’den Amsterdam’a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.
Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
Teknik sorunun sabotajdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, tren trafiği için önemli olan kablolara sabotaj yapılması nedeniyle bu sabah ülkenin kuzeydeki tren trafiğinin yaklaşık üç saat süreyle durduğu aktarıldı.

​​​Federal Polis inceleme başlattı

Ulaştırma Bakanı Volker Wissing Landau kentinde yaptığı açıklamada iki yerde kabloların kesildiğini söyledi.
Wissing, kabloların kasten kesildiğini, bunun sabotaj eylemi olduğunu vurgulayarak, Federal Polisin inceleme başlattığını, olayın arka planının henüz bilinmediğini kaydetti.
Federal Polisten yapılan açıklamada da Deutsche Bahn'a ait kabloların Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde kesildiği belirtilerek, olayın inceme sürecinde olduğu için başka ayrıntının verilemeyeceği aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала