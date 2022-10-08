https://sputniknews.com.tr/20221008/ak-partili-yazici-hak-ve-ozgurlukler-anayasada-yer-almali-1062102965.html

AK Partili Yazıcı: Hak ve özgürlükler, anayasada yer almalı

AK Partili Yazıcı: Hak ve özgürlükler, anayasada yer almalı

AK Partili Yazıcı, "Başını inanç gereği örtmek, vatandaşın en tabii hakkıdır. Hak ve özgürlüklerin, hak ve özgürlük kataloğunda, anayasada yer alması... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T19:32+0300

2022-10-08T19:32+0300

2022-10-08T19:34+0300

türkiye

ak parti

özgürlük

anayasa

hayati yazıcı

cumhur ittifakı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Ticaret Borsası’ndaki ‘Gündem Rize’ programına katıldı. Program öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, bir soru üzerine, "Başörtüsü meselesi kendiliğinden gündeme gelmedi, getirildi. Türkiye'de başörtüsü sorunu yıllarca tartışıldı, müzakere edildi. Türkiye'nin en fazla tartışılan sosyal alana ilişkin en başat, hak ve özgürlük alanına ilişkin konularından bir tanesi. Bu alanda çok kati, çok keskin uygulamalar yapıldı. İnsanın vicdanını kabul etmeyeceği, hukukla izahı mümkün olmayan uygulamalara tanık olduk. Bütün bunları AK Parti dik durarak, kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz yaklaşımla bu sorunu Türkiye gündeminden çıkardık" dedi."Daha önce sorun olarak kamuoyunun gündemine girdiği süreçlerde yapılan uygulamalarda, başörtüsü ile ilgili işlemleri haklı gösterecek yasal düzeyde, norm anlamında hiçbir düzenleme yok" diye devam eden Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:'Esas turnusol bu olacak''Cumhur İttifakı'nın ortağıyla teklifi Meclis'e sunacaklarını dile getiren Yazıcı, "Başını inanç gereği örtmek, vatandaşın en tabii hakkıdır. Hak ve özgürlüklerin, hak ve özgürlük kataloğunda, anayasada yer alması gerekiyor. Biz de anayasa teklifi getiriyoruz. 'Var mısın, hodri meydan' dedik, diyoruz. 'Cumhur İttifakı'nın ortağıyla birlikte bu teklifi de Meclis'e sunacağız. O zaman muhalefet partisi ve yandaşlarının nasıl davranacağını göreceğiz. Esas turnusol bu olacak. Sayın Kılıçdaroğlu 'turnusol' diye ifade etti, kanun teklifini. Belli ki alelacele hazırlanmış, çerçevesi çizilmemiş. Zaten iyi niyetle yapılmamış işler mutlaka eksik olur, o eksikliği de biz gördük. Anayasa teklifi ile bu konuyu kapsayacak bir biçimde teklifimizi Meclis'e sunacağız" dedi.

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ak parti, özgürlük, anayasa, hayati yazıcı, cumhur ittifakı