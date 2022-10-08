https://sputniknews.com.tr/20221008/ak-partili-kurtulmus-dunyada-rol-belirleyen-etkin-bir-turkiye-haline-gelecegiz-1062108607.html

AK Partili Kurtulmuş: Dünyada rol belirleyen etkin bir Türkiye haline geleceğiz

AK Partili Kurtulmuş: Dünyada rol belirleyen etkin bir Türkiye haline geleceğiz

AK Partili Kurtulmuş, ekonomide, teknolojide ve özellikle savunma sanayisinde Türkiye’nin çok daha ileriye gideceğini belirterek, "Dış politikada kendisine... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T22:41+0300

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türkiye

ak parti

numan kurtulmuş

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli’nin Gebze Belediyesi tarafından kentteki imar sorununun çözülmesi amacıyla düzenlenen Tapu Teslim Töreni'ne katıldı.Törende konuşan Numan Kurtulmuş, "Türkiye gerçekten önemli bir istikamette yoluna devam ediyor. Türkiye yeniden güçlü, büyük Türkiye olma hedefinde, her gün hedeflerini gerçekleştirerek daha ileriye doğru gidiyor. Zaten bizim gibi ülkelerin, yani etrafında bir sürü sınamalarla karşılaşan, bir sürü tehdit ve tehlikelerle dolu bir bölgede ayakta kalmaya çalışan, ama aynı zamanda tarihten getirmiş olduğu büyük bir birikimle ve bugün elde etmiş olduğu büyük potansiyeliyle önemli bir güç merkezi haline gelen ülkelerin, günü gün eden, gününü geçiren, tabiri caizse suyun üzerindeki bir saman çöpü gibi oradan oraya savrulan bir hali, tavrı, tarzı, siyaseti olmaz. Güçlü bir şekilde ileriye doğru yol almak için bütün milletiyle birlikte kenetlendiği bir idealinin olması lazım. İşte bizim bu anlamda yeniden güçlü, büyük Türkiye idealimiz milletimizin 85 milyonunun tamamının ortak bir şekilde kabul edeceği, benimseyeceği siyaset üstü bir ideal olarak gündemimizdedir" dedi.‘Dünya ile yarışan bir ülke haline geleceğiz’Güçlü ve büyük Türkiye ideali ile Türkiye'nin dünya ile yarışacağını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü ve büyük olmasından kastımız sadece ekonomik olarak güçlü olması, sadece askeri olarak güçlü olması değildir. Türkiye ekonomik olarak güçlü olacak. Ekonomik olarak markalarımızla, ürünlerimizle, sanayimizle, yüksek teknolojilerimizle dünya ile yarışan bir ülke haline geleceğiz. İnşallah 29 Ekim'de Bursa'da TOGG'un açılışı yapılacak. Seri üretimine başlanmış olacak ve Türkiye dünyanın önemli sanayi devlerinden birisi olduğunu dünyaya ilan edecek. Ekonomide, teknolojide, özellikle yüksek teknolojilerde ve özellikle savunma sanayisinde Türkiye çok daha ileriye gidecek. Yeniden güçlü Türkiye’nin olmazsa olmaz şartı teknolojide, üretimde, ihracatta güçlü bir Türkiye'dir. Dış politikada kendisine verilen rolleri oynayan bir Türkiye değil, bölgesinde ve dünyada rol belirleyen ve hatta dünyada küresel ölçekte dünya sistemini kurabilen etkin bir Türkiye haline geleceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.'Bunlar sadece F-35 ve S400 tartışması değil'Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayinde çok güçlü olacağını, yüzde 80'ler seviyesinde milli, yerli bir seviyeye ulaşıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:Toplumsal bütünlüğü sağlayacaklarını belirten Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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ak parti, numan kurtulmuş, togg, s-400, f-35, iha, silahlı iha (siha)