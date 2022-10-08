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https://sputniknews.com.tr/20221008/abdden-cine-cip-ihracatina-yeni-kisitlamalar-1062091353.html
ABD'den Çin'e çip ihracatına yeni kısıtlamalar
ABD'den Çin'e çip ihracatına yeni kısıtlamalar
ABD yönetimi, Çin'in askeri gücü için ihtiyaç duyulan kritik teknolojilere erişimini engellemek amacıyla gelişmiş çiplerin ülkeye ihracatına yönelik yeni... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T05:34+0300
2022-10-08T05:34+0300
ekonomi
abd
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çin halk cumhuriyeti
yaptırım
çip
üretim
şirket
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ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni ihracat kontrollerinin Çin'in gelişmiş bilgi işlem çiplerini elde etme, süper bilgisayarlar geliştirme ve bakımını yapma, gelişmiş yarı iletken üretme kabiliyetini kısıtlayacağı bildirildi.Açıklamada, söz konusu ürünler ve kabiliyetlerin Çin tarafından kitle imha silahları da dahil olmak üzere gelişmiş askeri sistemlerin üretimi için kullanıldığı aktarıldı.Belirli gelişmiş ve yüksek performanslı bilgi işlem çiplerinin ve bu tür çipleri içeren bilgisayar ürünlerinin Ticaret Kontrol Listesi'ne eklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu ürünleri Çin'e ihraç etmek isteyen şirketlerin lisans almasının gerekeceği kaydedildi.Açıklamada, çiplerin üretiminde kullanılan ekipmanların Çin'e lisanssız satışına da izin verilmeyeceği anlatıldı.31 şirket listeye alındıBakanlığın açıklamasında, 31 Çinli şirketin hassas teknoloji ihracatı yapılması için 'güvenilirliği ABD'li yetkililerce teftiş edilemeyen şirketler listesi'ne eklendiği kaydedildi.Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak ve askeri uygulamalara sahip hassas teknolojilerin Çin tarafından edinilmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.İhracat Yönetiminden Sorumlu Ticaret Müsteşar Yardımcısı Thea Rozman Kendler de Çin'in bilgi işlem kabiliyetlerini geliştirmeye kaynak akıttığını ve 2030 yılına kadar yapay zekada dünya lideri olmayı hedeflediğini kaydetti.Çin'in bu kabiliyetleri vatandaşlarını izlemek, takip etmek, gözetlemek ve askeri modernizasyonunu hızlandırmak için kullandığını vurgulayan Kendler, "Eylemlerimiz ABD ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korurken, aynı zamanda ABD teknolojik liderliğinin inovasyon kadar değerlerle de ilgili olduğuna dair net bir mesaj gönderecektir" ifadesini kullandı.
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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, yaptırım, çip, üretim, şirket
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, yaptırım, çip, üretim, şirket

ABD'den Çin'e çip ihracatına yeni kısıtlamalar

05:34 08.10.2022
© AAÇip - Çip Krizi
Çip - Çip Krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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ABD yönetimi, Çin'in askeri gücü için ihtiyaç duyulan kritik teknolojilere erişimini engellemek amacıyla gelişmiş çiplerin ülkeye ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni ihracat kontrollerinin Çin'in gelişmiş bilgi işlem çiplerini elde etme, süper bilgisayarlar geliştirme ve bakımını yapma, gelişmiş yarı iletken üretme kabiliyetini kısıtlayacağı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu ürünler ve kabiliyetlerin Çin tarafından kitle imha silahları da dahil olmak üzere gelişmiş askeri sistemlerin üretimi için kullanıldığı aktarıldı.
Belirli gelişmiş ve yüksek performanslı bilgi işlem çiplerinin ve bu tür çipleri içeren bilgisayar ürünlerinin Ticaret Kontrol Listesi'ne eklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu ürünleri Çin'e ihraç etmek isteyen şirketlerin lisans almasının gerekeceği kaydedildi.
Açıklamada, çiplerin üretiminde kullanılan ekipmanların Çin'e lisanssız satışına da izin verilmeyeceği anlatıldı.

31 şirket listeye alındı

Bakanlığın açıklamasında, 31 Çinli şirketin hassas teknoloji ihracatı yapılması için 'güvenilirliği ABD'li yetkililerce teftiş edilemeyen şirketler listesi'ne eklendiği kaydedildi.
Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak ve askeri uygulamalara sahip hassas teknolojilerin Çin tarafından edinilmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.
İhracat Yönetiminden Sorumlu Ticaret Müsteşar Yardımcısı Thea Rozman Kendler de Çin'in bilgi işlem kabiliyetlerini geliştirmeye kaynak akıttığını ve 2030 yılına kadar yapay zekada dünya lideri olmayı hedeflediğini kaydetti.
Çin'in bu kabiliyetleri vatandaşlarını izlemek, takip etmek, gözetlemek ve askeri modernizasyonunu hızlandırmak için kullandığını vurgulayan Kendler, "Eylemlerimiz ABD ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korurken, aynı zamanda ABD teknolojik liderliğinin inovasyon kadar değerlerle de ilgili olduğuna dair net bir mesaj gönderecektir" ifadesini kullandı.
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