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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221008/ab-liderleri-dogalgaza-tavan-fiyat-uygulamasinda-anlasamadi-1062090382.html
AB liderleri doğalgaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı
AB liderleri doğalgaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji fiyatının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğalgaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
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avrupa'da enerji krizi
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enerji
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AB yönetimi doğalgazda toplu alım yapılmasını isterken enerji krizi, liderlerin iki hafta sonraki zirvesinde yeniden görüşülecek.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.Michel, toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi verirken enerji krizi başlığında talebin ve tüketimin düşürülmesi, stokları mümkün olduğunca dolu tutarak arz güvenliğinin sağlanması ve tavan fiyat gibi uygulamalarla enerji faturalarının düşürülmesi gibi meseleleri görüştüklerini bildirdi.AB ülkelerinin enerji fiyatlarının düşürülmesi için ortak kararlılık içinde olduğunu vurgulayan Michel, 20-21 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne kadar yapılacak görüşmelerle tedbirler konusunda ilerleme sağlamak istediklerini belirtti.AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de uygun fiyatlı gaz tedariki için güvenilir tedarikçilerle müzakereler yapılması, gaz piyasasında fiyatların nasıl sınırlandırılacağı ve elektrik fiyatlarının belirlenmesinde gazın etkisinin azaltılması gibi meseleleri ele aldıklarını belirtti."Komisyon, bu konular hakkında önümüzdeki haftalar içinde daha ayrıntılı tekliflerle gelecek" diyen von der Leyen, AB ülkelerinin bu kışa hazırlıklı olduklarını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221008/ingiltere-halkin-daha-az-enerji-tuketmesi-icin-hazirlanan-kampanyayi-durdurdu-1062090262.html
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avrupa, ab, enerji, doğalgaz, fiyat
avrupa, ab, enerji, doğalgaz, fiyat

AB liderleri doğalgaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı

03:45 08.10.2022
© AAAvrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji fiyatının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji fiyatının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji fiyatının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğalgaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı.
AB yönetimi doğalgazda toplu alım yapılmasını isterken enerji krizi, liderlerin iki hafta sonraki zirvesinde yeniden görüşülecek.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.
Michel, toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi verirken enerji krizi başlığında talebin ve tüketimin düşürülmesi, stokları mümkün olduğunca dolu tutarak arz güvenliğinin sağlanması ve tavan fiyat gibi uygulamalarla enerji faturalarının düşürülmesi gibi meseleleri görüştüklerini bildirdi.
AB ülkelerinin enerji fiyatlarının düşürülmesi için ortak kararlılık içinde olduğunu vurgulayan Michel, 20-21 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne kadar yapılacak görüşmelerle tedbirler konusunda ilerleme sağlamak istediklerini belirtti.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de uygun fiyatlı gaz tedariki için güvenilir tedarikçilerle müzakereler yapılması, gaz piyasasında fiyatların nasıl sınırlandırılacağı ve elektrik fiyatlarının belirlenmesinde gazın etkisinin azaltılması gibi meseleleri ele aldıklarını belirtti.
"Komisyon, bu konular hakkında önümüzdeki haftalar içinde daha ayrıntılı tekliflerle gelecek" diyen von der Leyen, AB ülkelerinin bu kışa hazırlıklı olduklarını anlattı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
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