https://sputniknews.com.tr/20221007/yunanlar-kis-gelmeden-elektrikli-battaniye-ve-carsaf-stokluyor-1062083595.html
Yunanlar kış gelmeden elektrikli battaniye ve çarşaf stokluyor
Yunanlar kış gelmeden elektrikli battaniye ve çarşaf stokluyor
Yunanistan’da vatandaşın, kapalı kaloriferlerle kışı geçirebilmek için elektrikli battaniye ve çarşaf stokladığı belirtildi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T19:42+0300
2022-10-07T19:42+0300
2022-10-07T19:42+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
battaniye
elektrikli battaniye
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Elektrikli eşya mağazası sahibi Konstantinos Antonoglu, Sputnik muhabirine açıklamasında, “Şu anda halk, büyük sarsıntı, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış yüzünden daha tasarruflu çözümler bulmaya çalışıyor. Onlara elektrikli battaniye ve ısıtmalı çarşaf teklif ediyoruz. Ama şimdi sayıları azaldı, benzeri görülmemiş talep nedeniyle Çin’den nakliye maliyeti arttı” dedi.Yunanistan’da fırın, mikrodalga fırın, çamaşır makine ve klima kıtlığı da yaşanıyor. Beyaz eşya kıtlığı, elektrikli eşyaya olan sürekli talep ve metal eksikliği nedeniyle fabrikalarda yaşanan üretim sorunlarından kaynaklanıyor. Rusya, 17 hazirandan itibaren Avrupa Birliği’ne çelik ihracatını yapmıyor.
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yunanistan, battaniye, elektrikli battaniye
yunanistan, battaniye, elektrikli battaniye
Yunanlar kış gelmeden elektrikli battaniye ve çarşaf stokluyor
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Yunanistan’da vatandaşın, kapalı kaloriferlerle kışı geçirebilmek için elektrikli battaniye ve çarşaf stokladığı belirtildi.
Elektrikli eşya mağazası sahibi Konstantinos Antonoglu, Sputnik muhabirine açıklamasında, “Şu anda halk, büyük sarsıntı, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış yüzünden daha tasarruflu çözümler bulmaya çalışıyor. Onlara elektrikli battaniye ve ısıtmalı çarşaf teklif ediyoruz. Ama şimdi sayıları azaldı, benzeri görülmemiş talep nedeniyle Çin’den nakliye maliyeti arttı” dedi.
Yunanistan’da fırın, mikrodalga fırın, çamaşır makine ve klima kıtlığı da yaşanıyor. Beyaz eşya kıtlığı, elektrikli eşyaya olan sürekli talep ve metal eksikliği nedeniyle fabrikalarda yaşanan üretim sorunlarından kaynaklanıyor. Rusya, 17 hazirandan itibaren Avrupa Birliği’ne çelik ihracatını yapmıyor.