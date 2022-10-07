Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/yunanlar-kis-gelmeden-elektrikli-battaniye-ve-carsaf-stokluyor-1062083595.html
Yunanlar kış gelmeden elektrikli battaniye ve çarşaf stokluyor
Yunanlar kış gelmeden elektrikli battaniye ve çarşaf stokluyor
Yunanistan’da vatandaşın, kapalı kaloriferlerle kışı geçirebilmek için elektrikli battaniye ve çarşaf stokladığı belirtildi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T19:42+0300
2022-10-07T19:42+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
battaniye
elektrikli battaniye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053146167_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_d546d4579deafc4ee122573a35effa21.jpg
Elektrikli eşya mağazası sahibi Konstantinos Antonoglu, Sputnik muhabirine açıklamasında, “Şu anda halk, büyük sarsıntı, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış yüzünden daha tasarruflu çözümler bulmaya çalışıyor. Onlara elektrikli battaniye ve ısıtmalı çarşaf teklif ediyoruz. Ama şimdi sayıları azaldı, benzeri görülmemiş talep nedeniyle Çin’den nakliye maliyeti arttı” dedi.Yunanistan’da fırın, mikrodalga fırın, çamaşır makine ve klima kıtlığı da yaşanıyor. Beyaz eşya kıtlığı, elektrikli eşyaya olan sürekli talep ve metal eksikliği nedeniyle fabrikalarda yaşanan üretim sorunlarından kaynaklanıyor. Rusya, 17 hazirandan itibaren Avrupa Birliği’ne çelik ihracatını yapmıyor.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053146167_83:0:743:495_1920x0_80_0_0_f03a10a628c9793158c8dc6bc3847447.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, battaniye, elektrikli battaniye
yunanistan, battaniye, elektrikli battaniye

Yunanlar kış gelmeden elektrikli battaniye ve çarşaf stokluyor

19:42 07.10.2022
© DHAOrdu'da kar, kış, insan boyu
Ordu'da kar, kış, insan boyu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yunanistan’da vatandaşın, kapalı kaloriferlerle kışı geçirebilmek için elektrikli battaniye ve çarşaf stokladığı belirtildi.
Elektrikli eşya mağazası sahibi Konstantinos Antonoglu, Sputnik muhabirine açıklamasında, “Şu anda halk, büyük sarsıntı, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış yüzünden daha tasarruflu çözümler bulmaya çalışıyor. Onlara elektrikli battaniye ve ısıtmalı çarşaf teklif ediyoruz. Ama şimdi sayıları azaldı, benzeri görülmemiş talep nedeniyle Çin’den nakliye maliyeti arttı” dedi.
Yunanistan’da fırın, mikrodalga fırın, çamaşır makine ve klima kıtlığı da yaşanıyor. Beyaz eşya kıtlığı, elektrikli eşyaya olan sürekli talep ve metal eksikliği nedeniyle fabrikalarda yaşanan üretim sorunlarından kaynaklanıyor. Rusya, 17 hazirandan itibaren Avrupa Birliği’ne çelik ihracatını yapmıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала