https://sputniknews.com.tr/20221007/yamac-parasutu-yapan-rus-turist-kayaliklara-dusup-hayatini-kaybetti-1062087143.html
Yamaç paraşütü yapan Rus turist, kayalıklara çarparak hayatını kaybetti
Yamaç paraşütü yapan Rus turist, kayalıklara çarparak hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütü ile tekli uçuş yapan Rus turist Maksım Kuzım, kayalıklara düşerek yaşamını... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T23:41+0300
2022-10-07T23:41+0300
2022-10-07T23:43+0300
yaşam
yamaç paraşütü
rus turist
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Kaza, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Rusya'dan Fethiye'ye tatile gelen Maksım Kuzım, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından uçuş yapan Kuzım, kısa süre sonra kayalıklara düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Maksım Kuzım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapılamadı. Bunun üzerine Jandarma Filo Komutanlığı'ndan yardım istendi. Verilen koordinata göre havalanan askeri helikopter, Kuzım'ın bulunduğu yere geldi. Helikopterden sarkıtılan halata bağlanan sedyeyle çekilen Rus pilotun cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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yamaç paraşütü, rus turist
yamaç paraşütü, rus turist
Yamaç paraşütü yapan Rus turist, kayalıklara çarparak hayatını kaybetti
23:41 07.10.2022 (güncellendi: 23:43 07.10.2022) Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'ın 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütü ile tekli uçuş yapan Rus turist Maksım Kuzım, kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.
Kaza, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi.
Rusya'dan Fethiye'ye tatile gelen Maksım Kuzım, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı.
Hazırlıklarının ardından uçuş yapan Kuzım, kısa süre sonra kayalıklara düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Maksım Kuzım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapılamadı. Bunun üzerine Jandarma Filo Komutanlığı'ndan yardım istendi. Verilen koordinata göre havalanan askeri helikopter, Kuzım'ın bulunduğu yere geldi.
Helikopterden sarkıtılan halata bağlanan sedyeyle çekilen Rus pilotun cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.