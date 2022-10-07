Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
22:05 07.10.2022 (güncellendi: 22:13 07.10.2022)
© AAVarşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
© AA
Varşova’da toplanan binlerce kişi, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, 2021 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan Rafal Trzaskowski da katıldı.
Polonya’nın başkenti Varşova’da ülkenin dört bir yanından bir araya gelen yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, Szymon Holownia ve 2021 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski da katıldı.
Protesto gösterisine katılanlar sık sık, "Önümüzde sadece karanlık var", "Amatör hükümet", "Hükümet şehirleri karartıyor" sloganları attı.
Protesto gösterisine katılanlar sık sık, "Önümüzde sadece karanlık var", "Amatör hükümet", "Hükümet şehirleri karartıyor" sloganları attı.
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var https://t.co/ul8QavAZrr https://t.co/dAOFlz7H7L pic.twitter.com/kjvPrsXMs7— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 7, 2022
© AAVarşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
© AA
© AAVarşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
© AA