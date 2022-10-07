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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/varsovada-yerel-yonetimler-artan-enerji-maliyetlerini-protesto-etti-onumuzde-sadece-karanlik-var-1062084775.html
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
Varşova’da toplanan binlerce kişi, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, 2021 yılındaki... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T22:05+0300
2022-10-07T22:13+0300
avrupa'da enerji krizi
polonya
enerji krizi
andrzej duda
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Polonya’nın başkenti Varşova’da ülkenin dört bir yanından bir araya gelen yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, Szymon Holownia ve 2021 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski da katıldı. Protesto gösterisine katılanlar sık sık, "Önümüzde sadece karanlık var", "Amatör hükümet", "Hükümet şehirleri karartıyor" sloganları attı.
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polonya, enerji krizi, andrzej duda, varşova
polonya, enerji krizi, andrzej duda, varşova

Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var

22:05 07.10.2022 (güncellendi: 22:13 07.10.2022)
© AAVarşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Varşova’da toplanan binlerce kişi, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, 2021 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan Rafal Trzaskowski da katıldı.
Polonya’nın başkenti Varşova’da ülkenin dört bir yanından bir araya gelen yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, Szymon Holownia ve 2021 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski da katıldı.

Protesto gösterisine katılanlar sık sık, "Önümüzde sadece karanlık var", "Amatör hükümet", "Hükümet şehirleri karartıyor" sloganları attı.
© AAVarşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
© AA
© AAVarşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var
© AA
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