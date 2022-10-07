https://sputniknews.com.tr/20221007/varsovada-yerel-yonetimler-artan-enerji-maliyetlerini-protesto-etti-onumuzde-sadece-karanlik-var-1062084775.html

Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var

Varşova’da yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini protesto etti: Önümüzde sadece karanlık var

Varşova’da toplanan binlerce kişi, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, 2021 yılındaki... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T22:05+0300

2022-10-07T22:05+0300

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avrupa'da enerji krizi

polonya

enerji krizi

andrzej duda

varşova

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Polonya’nın başkenti Varşova’da ülkenin dört bir yanından bir araya gelen yerel yönetimler, artan enerji maliyetlerini parlamento binası önünde protesto etti. Protestoya Polonyalı siyasetçi, Szymon Holownia ve 2021 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski da katıldı. Protesto gösterisine katılanlar sık sık, "Önümüzde sadece karanlık var", "Amatör hükümet", "Hükümet şehirleri karartıyor" sloganları attı.

polonya

varşova

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polonya, enerji krizi, andrzej duda, varşova