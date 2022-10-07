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https://sputniknews.com.tr/20221007/twitterin-elon-muska-karsi-actigi-dava-satin-alma-anlasmasinin-tamamlanmasi-icin-durduruldu-1062053729.html
Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava, satın alma anlaşmasının tamamlanması için durduruldu
Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava, satın alma anlaşmasının tamamlanması için durduruldu
Twitter'ın Tesla ve SpaceX CEO'suı Elon Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T02:37+0300
2022-10-07T02:42+0300
ekonomi
musk
twitter
dava
satış
hisse
erteleme
erteleme kararı
abd
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Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim'e kadar ertelendiğini bildirdi.McCormick, satın alma işleminin söz konusu tarihe kadar tamamlanmaması halinde kasım ayında yeni dava tarihi alınması için tarafların kedisiyle iletişime geçmesi talimatını verdi.Söz konusu karar, Twitter'ın açtığı davanın durdurulmasını talep eden Musk için bir kazanç olarak yorumlandı.Musk perşembe günü mahkemeye yaptığı bildirimde, bankaların anlaşmayı finanse etmek için çalıştıklarını, ancak daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Twitter ise Musk'ın talebine karşı çıkmıştı.Twitter, satın alma anlaşmasını feshettiği için Musk'a dava açmıştıDaha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini' bildirmişti.Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu.Ancak Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.
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musk, twitter , dava, satış, hisse, erteleme, erteleme kararı, abd
musk, twitter , dava, satış, hisse, erteleme, erteleme kararı, abd

Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava, satın alma anlaşmasının tamamlanması için durduruldu

02:37 07.10.2022 (güncellendi: 02:42 07.10.2022)
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Twitter'ın Tesla ve SpaceX CEO'suı Elon Musk'a karşı açtığı davayı gören yargıç, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının 28 Ekim'e kadar tamamlanması için davanın durdurulmasına karar verdi.
Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick, tarafların satın alma işlemini tamamlamasına izin vermek için davanın 28 Ekim'e kadar ertelendiğini bildirdi.
McCormick, satın alma işleminin söz konusu tarihe kadar tamamlanmaması halinde kasım ayında yeni dava tarihi alınması için tarafların kedisiyle iletişime geçmesi talimatını verdi.
Söz konusu karar, Twitter'ın açtığı davanın durdurulmasını talep eden Musk için bir kazanç olarak yorumlandı.
Musk perşembe günü mahkemeye yaptığı bildirimde, bankaların anlaşmayı finanse etmek için çalıştıklarını, ancak daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Twitter ise Musk'ın talebine karşı çıkmıştı.
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Twitter, satın alma anlaşmasını feshettiği için Musk'a dava açmıştı

Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini' bildirmişti.
Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.
Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu.
Ancak Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.
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