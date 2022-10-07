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https://sputniknews.com.tr/20221007/toplu-tasimaya-turkiye-kart-geliyor-1062057723.html
Toplu taşımaya Türkiye Kart geliyor
Toplu taşımaya Türkiye Kart geliyor
Toplu ulaşımda yaşlıların Türkiye'nin her yerinde kullanabileceği Türkiye Kart çalışmasında son aşamaya gelindi. 65 yaş üstü vatandaşlar gittikleri şehirde... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T10:08+0300
2022-10-07T10:08+0300
yaşam
türkiye
yaşlı
toplu taşıma
otobüs
metro
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, herkes için hareketlilik uygulamasına yönelik yazılım çalışmalarına başladıklarını belirterek, farklı şehirlerde de kullanılabilecek Türkiye Kart projesinin yaygınlaştırılacağını söyledi.Türkiye gazetesinden Esma Altın'a konuşan Ayözen, “Yaşlı ve engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik hayata katılımlarını artırmak için canlı bağlantı sağlama gibi PTTKart’la entegre bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yine bu uygulamayla birlikte refakatçi uygulamasını da hizmete almış olacağız. Türkiye Kart kesintisiz hizmeti bu uygulamanın içerisine dahil etmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte planlıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın farklı şehirlerde entegre bir şekilde hiçbir başka kartı almadan tek kart vasıtasıyla yolculuklarını gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu çalışmayı da Konya ilinden pilot olarak başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.Demans hastalarına akıllı uygulamaDemans hastalarına da yeni bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade eden Ayözen “Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulaması ve kart uygulamasını planlıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221003/toplu-tasima-araclarinda-evcil-hayvana-izin-1061900553.html
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türkiye, yaşlı, toplu taşıma, otobüs, metro
türkiye, yaşlı, toplu taşıma, otobüs, metro

Toplu taşımaya Türkiye Kart geliyor

10:08 07.10.2022
© Fotoğraf : Twitter / Murat OngunToplu taşıma / metrobüs / koronavirüs
Toplu taşıma / metrobüs / koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© Fotoğraf : Twitter / Murat Ongun
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Toplu ulaşımda yaşlıların Türkiye'nin her yerinde kullanabileceği Türkiye Kart çalışmasında son aşamaya gelindi. 65 yaş üstü vatandaşlar gittikleri şehirde farklı bir kart almalarına gerek kalmayacak. Alzheimer hastaları için de akıllı bileklik gelecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, herkes için hareketlilik uygulamasına yönelik yazılım çalışmalarına başladıklarını belirterek, farklı şehirlerde de kullanılabilecek Türkiye Kart projesinin yaygınlaştırılacağını söyledi.
Türkiye gazetesinden Esma Altın'a konuşan Ayözen, “Yaşlı ve engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik hayata katılımlarını artırmak için canlı bağlantı sağlama gibi PTTKart’la entegre bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yine bu uygulamayla birlikte refakatçi uygulamasını da hizmete almış olacağız. Türkiye Kart kesintisiz hizmeti bu uygulamanın içerisine dahil etmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte planlıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın farklı şehirlerde entegre bir şekilde hiçbir başka kartı almadan tek kart vasıtasıyla yolculuklarını gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu çalışmayı da Konya ilinden pilot olarak başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Demans hastalarına akıllı uygulama

Demans hastalarına da yeni bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade eden Ayözen “Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulaması ve kart uygulamasını planlıyoruz” dedi.
Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
YAŞAM
Toplu taşıma araçlarında evcil hayvana izin
3 Ekim, 15:21
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