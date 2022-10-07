https://sputniknews.com.tr/20221007/thy-ucaginin-lastiginin-patlamasi-uzerine-kapatilan-hatay-havalimani-ucus-trafigine-yeniden-acildi-1062056632.html
THY uçağının lastiğinin patlaması üzerine kapatılan Hatay Havalimanı, uçuş trafiğine yeniden açıldı
THY uçağının lastiğinin patlaması üzerine kapatılan Hatay Havalimanı, uçuş trafiğine yeniden açıldı
Hatay Havalimanı'nda ara verilen uçuşlar, pistteki çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden başladı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T09:23+0300
2022-10-07T09:23+0300
2022-10-07T09:23+0300
türkiye
hatay
havalimanı
türk hava yolları (thy)
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İstanbul-Hatay seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın dün inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen teknik ekip inceleme yaptı.Pist ve uçakta yapılan incelemenin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde havalimanında uçuşlar yeniden başladı.İstanbul'dan dün kalkan THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, Hatay'a iniş yaptığı sırada lastiği patlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/thy-ucaginin-inis-sirasinda-lastigi-patladi-1062011595.html
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hatay, havalimanı, türk hava yolları (thy)
hatay, havalimanı, türk hava yolları (thy)
THY uçağının lastiğinin patlaması üzerine kapatılan Hatay Havalimanı, uçuş trafiğine yeniden açıldı
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Hatay Havalimanı'nda ara verilen uçuşlar, pistteki çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden başladı.
İstanbul-Hatay seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın dün inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen teknik ekip inceleme yaptı.
Pist ve uçakta yapılan incelemenin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde havalimanında uçuşlar yeniden başladı.
İstanbul'dan dün kalkan THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, Hatay'a iniş yaptığı sırada lastiği patlamıştı.