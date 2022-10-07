https://sputniknews.com.tr/20221007/taraflarin-iddialariyla-tereddut-olursa-hukuk-mesruiyete-bakar-tarihsel-ve-demokratik-mesruiyete-1062114530.html

'Tarafların iddialarıyla tereddüt olursa hukuk meşruiyete bakar; tarihsel ve demokratik meşruiyete'

'Tarafların iddialarıyla tereddüt olursa hukuk meşruiyete bakar; tarihsel ve demokratik meşruiyete'

Dr. Ozansü’ye göre, dünya sistemi çok temel bir çatışmanın arifesinde. Batı'nın 'kurallara dayalı düzen' diyerek uluslararası hukuku yorumlama tekeli... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T23:38+0300

2022-10-07T23:38+0300

2022-10-09T02:43+0300

eksen

rusya

ukrayna

avrupa birliği

donbass

abd

emperyalizm

uluslararası hukuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Ukrayna'da Donbass bölgesinin ABD destekli 2014 darbesini tanımaması ile başlayan ve BM onaylı Minsk protokollerinin uygulanmaması eşliğinde devam eden iç savaşın sekizinci yılında yeni bir sayfa açıldı. Sekiz yıldır Kiev'in hüküm süremediği Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeleri ile Rusya'nın özel askeri operasyonu ile Ukrayna kontrolünden çıkan Herson ve Zaporojye bölgeleri, düzenlenen referandum sonrasında Rusya Federasyonu'na katıldı.Rusya Federasyonu yeni bölgelerin katılımın en temel 'kendi kaderini tayin hakkını' kullanmanın doğrudan sonucu olduğunu söylerken, Yugolavya'nın parçalanması ve Kosova başta olmak Batı'nın çifte standartlarına dikkat çekiyor. ABD öncülüğündeki Batı ise referandumları tanımayacağını duyurarak 'ululararası hukuka' işaret ediyor. Batılı yetkililerin son dönemde 'uluslararası hukuktan' daha da fazla kullandıkları asıl ifadelendirme ise 'kurallara dayalı düzen'. Moskova, bu tanımlamayı az sayıdaki ülke grubunun kendi çıkarlarına hizmet için geliştirdiği ve çatışmacı niteliğe sahip bir ideolojik perdeleme olarak görüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Halkların medeniyet ve kültürel çeşitliliğine, kendi kaderlerini belirleme haklarına saygı gösterilmesinin tutarlı destekçileriyiz. Aynı zamanda, ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın dayattığı ‘yeni sömürgeci kurallara dayalı düzeni’ kategorik olarak reddediyoruz” vurgusu yaptı.ABD öncülüğündeki Batı, ABD'nin Suriye'deki yasadışı varlığı yahut İsrail'in Golan'daki ilhakını anmazken, 'ulusal egemenlikçi' vurgu yapıyan Ukrayna'nın aksine 'Tek Çin' politikası gereği Çin'in parçası kabul ettiği Tayvan'da ise ayrılıkçılığı vurguluyor. Çin yönetimi 'kurallara dayalı düzene' karşı gelmekle itham ediyor.'Uluslararası hukuk' ve Batı'nın 'kurallara dayalı düzenini' hukukçu Dr. Mehmet Cemil Ozansü ile konuştuk.‘Dünya sistemine dair çok temel bir çatışmanın arifesindeyiz’Dr. Mehmet Cemil Ozansü’ye göre, bugün uluslararası hukukta bir kriz durumu var ve mevcut enstrümanlar bunu çözmeye ve anlamlandırmaya yeterli değil. Bunu bir dönüm noktası olarak değerlendiren Ozansü, dünya sistemine dair çok temel bir çatışmanın arifesinde olunduğunu vurguladı.'Ulusların kendi kaderini tayin hakkına dayanarak 1960'larda başlayan sömürgecilik karşıtı dalga ortaya çıkmıştı'Ozansü, 1960'larda başlayan sömürgecilik karşıtı dalgada ABD'nin tepkiine rağmen Hindistan'ın Goa'yı anavatanına katmasını anımsatırken, Batı emperyalizminin merkezinden gelen ve kuvvet kullanma yasağını ihlal eden hadiseler de olduğunu vurguladı. Sovyetler çöktüğünde ideolojik olarak dünya egemenliği kavgaının çözüldüğünü aktaran Ozansü, bugün meselenin yeni bir dünya tasavvuru üzerine olduğunun altını çizdi:'Bu aslında Amerikan doktrini fakat İngiliz veya Fransız emperyalizminin kolonyel egemenliklerini pek de ön plana almadı'ABD Başkanı Wilson'ın ulusların kendi kaderini tayin hakkını devlet düzeyinde uluslararası politika olarak duyururken, genç Rus devriminin buna hemen karşılık verip sömürgecilik karşıtı mücadele ile birleştirdiğini belirten Ozansü, ABD'nin ise bunu İngiliz ve Fransız emperyalizminin kolonyal egemenlikleri bağlamında gözetmediğini anımsattı:'Uluslararası hukuk kurallarını yorumlama ekelini elimizde tutacağız diyorlar, iddia bu'ABD öncülüğündeki Batı'nın uluslararası hukuk kurallarını yorumlama tekelini elinde tutmak istediğini söyleyen Ozansü, şu anda kriz durumu olduğu için neyin hukuki neyin gayri hukuki olduğunun muğlak olduğuna dikkat çekti. Ozünsü, dünya düzenine dair tartışma yüzünden geri adım atılmadığı için insanlığın yıkıma hiç bu denli yakın olmadığı bir durum ortaya çıktığının altını çizdi:‘Kriz zayıflatılmak isteniyorsa bu işin pazarlıkları olur ama burada savaş tercih ediliyor’Bir yandan bir devletin toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı ilkesinin öte yandan da ulusların kendi kaderini tayin hakkının arasında hukuk dünyası içindeki bir çatışma olduğuna dikkat çeken Ozansü, neyin hukuki olup olmadığına dair bir muğlaklık bulunduğu görüşünde. İki ana meşruiyet kaynağı olduğunu belirten Ozansü, birinin tarihsel diğerinin demokratik meşruiyet olduğunu belirtti. Krizin zayıflatılması için pazarlıkların olduğunu belirten Ozansü’ye göre Ukrayna krizinde savaş tercih ediliyor:'Tarafların iddiaları nedeniyle tereddüt olduğunda hukukun tabiatı gereği tarihel ve demokratik meşruiyete bakılır'Neyin yasal neyin gayrı yasal olduğuna dair tarafların iddiaları nedeniyle tereddüt ortaya çıktığında hukukun tabiatı gereği meşruiyete bakacağını söyleyen Ozansü, 'tarihsel' ve 'demokratik' olmak üzere iki meşruiyet kaynağı bulunduğunu anımsattı. Kuzey Kıbrıs örneğini veren Ozansü, 'tanımama' yoluyla krizin hafifletilebileceğini belirtirken, Ukrayna'daki krizde ise açıkça savaşın tercih edildiğini vurguladı. Ozansü, 'kararlılığı artırmak için yapılan son sabotajların kendisine Hitlerin 'tahrip edin, düşmana vermeyin, bu raddede savunacaksınız' emrini anımsattığını belirtirken, "Yani Avrupa bu raddede bir savaşın içine girdi” değerlendirmesinde bulundu:

rusya

ukrayna

avrupa birliği

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

rusya, ukrayna, avrupa birliği, donbass, abd, emperyalizm, uluslararası hukuk