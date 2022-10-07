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Rusya’da IŞİD hücresinin üyeleri gözaltına alındı
Rusya’da IŞİD hücresinin üyeleri gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde terör eylemleri planlayan IŞİD üyelerinin gözaltına alındığını ve patlayıcı bileşenlerine el... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T17:31+0300
2022-10-07T17:31+0300
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FSB’nin açıklamasında, “Stavropol Krayı’nda gerçekleştirilen acil müdahale ve arama çalışmaları sonucu, Rusya’da yasaklı uluslararası terör örgütü IŞİD’in gizli hücresinin yandaşlarının faaliyeti tespit edilerek önlendi” ifadesine yer verildi.Rusya vatandaşı olduğu ifade edilen hücre üyelerinin, yurtdışındaki küratörlerinin talimatlarıyla Stavropol otogarında terör eylemi planladığı aktarılan açıklamada, zanlıların oturduğu adreslerde yapılan arama çalışmaları sonucu patlayıcı madde üretimi için elde edilen bileşenlere ve gizli iletişim araçlarına el konduğu kaydedildi.Gözaltına alınanların suçlarını itiraf ettiği bildirildi.Zanlılardan biri, IŞİD saflarına geri dönmek için Afrika’ya gitmeyi planladığını, bu teklifi eniştesinden aldığını belirterek, “Ama öncesinde Stavropol şehrinde terör eylemi gerçekleştirmemiz gerekiyordu” dedi.
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Rusya’da IŞİD hücresinin üyeleri gözaltına alındı

17:31 07.10.2022
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde terör eylemleri planlayan IŞİD üyelerinin gözaltına alındığını ve patlayıcı bileşenlerine el konduğunu belirtti.
FSB’nin açıklamasında, “Stavropol Krayı’nda gerçekleştirilen acil müdahale ve arama çalışmaları sonucu, Rusya’da yasaklı uluslararası terör örgütü IŞİD’in gizli hücresinin yandaşlarının faaliyeti tespit edilerek önlendi” ifadesine yer verildi.
Rusya vatandaşı olduğu ifade edilen hücre üyelerinin, yurtdışındaki küratörlerinin talimatlarıyla Stavropol otogarında terör eylemi planladığı aktarılan açıklamada, zanlıların oturduğu adreslerde yapılan arama çalışmaları sonucu patlayıcı madde üretimi için elde edilen bileşenlere ve gizli iletişim araçlarına el konduğu kaydedildi.
Gözaltına alınanların suçlarını itiraf ettiği bildirildi.
Zanlılardan biri, IŞİD saflarına geri dönmek için Afrika’ya gitmeyi planladığını, bu teklifi eniştesinden aldığını belirterek, “Ama öncesinde Stavropol şehrinde terör eylemi gerçekleştirmemiz gerekiyordu” dedi.
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