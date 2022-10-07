https://sputniknews.com.tr/20221007/putinden-hersonun-olen-tarim-bakanina-cesaret-madalyasi-1062080831.html

Putin’den Herson’un ölen tarım bakanına cesaret madalyası

Putin’den Herson’un ölen tarım bakanına cesaret madalyası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson Bölgesi’nin öldürülen Tarım Bakanı Aleksey Kovalev’a cesaret madalyası verdi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T18:30+0300

2022-10-07T18:30+0300

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ukrayna krizi

vladimir putin

herson

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Karar metninde, “Herson Bölgesi Tarım ve Balıkçılık Bakanı Aleksey İvanoviç Kovalev’in cesaret ve kahramanlık madalyasının verilmesine karar verildi” ifadesine yer verildi.Kovalev’in 28 Ağustos 2022 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kovalev’le birlikte yaşayan bir genç kadın da saldırının kurbanı olmuştu.

herson

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vladimir putin, herson