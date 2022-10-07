https://sputniknews.com.tr/20221007/putinden-hersonun-olen-tarim-bakanina-cesaret-madalyasi-1062080831.html
Putin’den Herson’un ölen tarım bakanına cesaret madalyası
Putin’den Herson’un ölen tarım bakanına cesaret madalyası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson Bölgesi’nin öldürülen Tarım Bakanı Aleksey Kovalev’a cesaret madalyası verdi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T18:30+0300
2022-10-07T18:30+0300
2022-10-07T18:30+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
herson
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Karar metninde, “Herson Bölgesi Tarım ve Balıkçılık Bakanı Aleksey İvanoviç Kovalev’in cesaret ve kahramanlık madalyasının verilmesine karar verildi” ifadesine yer verildi.Kovalev’in 28 Ağustos 2022 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kovalev’le birlikte yaşayan bir genç kadın da saldırının kurbanı olmuştu.
herson
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vladimir putin, herson
Putin’den Herson’un ölen tarım bakanına cesaret madalyası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson Bölgesi’nin öldürülen Tarım Bakanı Aleksey Kovalev’a cesaret madalyası verdi.
Karar metninde, “Herson Bölgesi Tarım ve Balıkçılık Bakanı Aleksey İvanoviç Kovalev’in cesaret ve kahramanlık madalyasının verilmesine karar verildi” ifadesine yer verildi.
Kovalev’in 28 Ağustos 2022 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Kovalev’le birlikte yaşayan bir genç kadın da saldırının kurbanı olmuştu.