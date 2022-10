https://sputniknews.com.tr/20221007/pragdaki-zirvede-erdogan-ile-gergin-anlar-yasayan-micotakis-kimin-kiskirttigini-herkes-anladi-1062080009.html

Prag'daki zirvede Erdoğan ile gergin anlar yaşayan Miçotakis: Kimin kışkırttığını herkes anladı

Prag'daki zirvede Erdoğan ile gergin anlar yaşayan Miçotakis: Kimin kışkırttığını herkes anladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün aralarında gergin anlara sahne olduğu söylenen Çek başkenti Prag'daki Avrupa... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T17:58+0300

2022-10-07T17:58+0300

2022-10-07T18:34+0300

dünya

türkiye

yunanistan

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

ab

prag

avrupa siyasi topluluğu (ast)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059287982_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4390891694bd2478d24504d9c96a1d81.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye dönüşte Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i eleştirmeye devam ederken, Miçotakis de bugün Prag'daki gayriresmi AB liderleri zirvesi vesilesiyle Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Miçotakis, 'Yunanistan'ın provokasyonlara rağmen Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu' söyledi."Yunanistan asla kışkırtmaz, kışkırtıldığında her zaman özgüvenle karşılık verir" iddiasında bulunan Miçotakis, "Türkiye adaların egemenliği konusunu bile gündeme getirirken, Yunanistan'ı Ege'de tansiyonu yükseltmekle suçlamak mantıklı değil" dedi. 'Her halükarda Yunanistan'ın diyalog kapısını kapatmadığını' dile getiren Miçotakis, "Uluslararası hukukun yanımızda olduğundan eminiz" vurgusunu yaptı. Yunan Başbakanı, dün zirvenin akşam yemeğinde konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerilim yaşadıkları haberleriyle ilgili şu yorumda bulundu:"Kimin kışkırttığını, sesi yükselttiğini ve hangi ülkenin güvenle haklarını savunduğunu anlamak açısından, konuyu yeterince bilmeyen meslektaşlarım için bile birinci sınıf bir fırsattı."Diğer yandan Yunanistan'ı ABD'nin askeri üssüne çevirmekle ve silahsız olması gereken Ege adalarına Amerikan silahları konuşlandırmakla eleştirilen Miçotakis, dün AST zirvesinde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan tarafından yaylım ateşine tutuldu. "Bunların bütün politikaları yalan üzerine kuruludur, hep yalan... Dürüstlük yok. Hadi bir araya gelelim dediğiniz zaman, kıyıdaş ülkelerle filan, buna da yanaşmıyorlar, yanaşmazlar, ama Türkiye'den ön adım filan bekliyorlar. Araya da birçok ülkeyi sokuyorlar" diyen Erdoğan, "Yunanistan ile görüşecek hiçbir şeyimiz yok" vurgusunu yaptı.Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:"Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" yanıtını verdi.Erdoğan, bugün cuma namazı çıkışında, 'Miçotakis ile akşam yemeğinde tartışma yaşadığı' haberlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:"Bende böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Ve kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen. Ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim. Konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı."

https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1062041625.html

https://sputniknews.com.tr/20221007/erdogan-f-16-konusunda-abd-ihtiyacimizi-gidermezse-ihtiyacimizi-giderecek-cok-ulke-var-1062069759.html

yunanistan

prag

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, ab, prag, avrupa siyasi topluluğu (ast)