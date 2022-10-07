'Polis intiharları araştırılsın' teklifine AK Parti, MHP ve HDP'den ret
13:06 07.10.2022 (güncellendi: 13:17 07.10.2022)
TBMM - TBMM Genel Kurulu
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, polis intiharlarını Meclise taşıdı. Kabukcuoğlu'nun, 'Polisleri intihara sürükleyen sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi' amacıyla Meclis Başkanlığına sunduğu önerge AK Parti, MHP ve HDP'nin oylarıyla kabul edilmedi.
Polisliğin, birey üzerinde önemli fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açacak boyutta bir stres yükü yaratan mesleklerin ilk sıralarında yer aldığını ifade eden Kabukcuoğlu, TBMM’nde yaptığı konuşmada, Emniyet-Sen’in hazırlamış olduğu 2021’in en fazla polis intiharının gerçekleştiği rapora da değinerek, şu ifadeleri kullandı:
“Rapor, son 12 yılda 299 polisimizin intihar ettiğini ortaya koymaktadır. Meslekte 10 yılını doldurmamış genç polislerin diğer meslektaşlarına göre daha fazla intihar ettiği tespiti edilmiştir. Emniyet -Sen tarafından yapılan açıklamalarda sadece 2021’in Aralık ayının son 10 gününde 10 polis intihar ettiği, 2021 yılının ilk 11 ayında ise 100 polisin intihar ettiği belirtilmektedir. Polis intiharlarının nedenini ufak tefek hataların büyütülmesi, amir baskısı, yıldırma, mobing, sürgünler, tayin baskısı, ikinci şark baskısının etken olduğunu ifade edilmektedir."
'Güncel sorunlar başarılarını düşürmekte'
Kabukcuoğlu, konuşmasında Eskişehir’de de geçtiğimiz yıl Ocak ayında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan iki polis memurunun 3 gün arayla intihar ettiğini hatırlattı.
Son dönemde artan polis intiharlarının gündemde sik sık yer almaya başladığını ifade eden Kabukcuoğlu şunları söyledi:
“Polisin güncel sorunlarının çokluğu, doğal olarak güvenlik hizmetinde başarı ve kaliteyi düşürmektedir. Emniyet mensuplarının sıkıntılarının çözüme kavuşturulmaması, diğer başka birçok sosyal ve yasal sorunu da beraberinde getirmektedir. Polisin yaşadığı maddi sorunlarla birlikte, can güvenliği, motivasyon, sosyal haklarının eksiliği ve çalışma koşullarının şartları nedeniyle sağlıklı hizmet yürütmesinin önündeki engeller artmaktadır. Bu nedenle polisleri intihara sürükleyen mevcut sorunların tespit edilerek bütün şeffaflığıyla ortaya çıkarılması, polis intiharlarının önlenmesine yönelik çözüm yöntemlerinin ortak akıl çerçevesinde geliştirilerek, insani çalışma standardı çerçevesinde polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmalı.”
Polisleri intihara sürükleyen sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Kabukcuoğlu’nun TBMM’ne sunduğu önerge AK Parti, MHP ve HDP’nin oyları neticesinde kabul edilmedi.
EGM: Son dönemde polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmamaktadır
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Daha önce sayısız kez açıklama yapmamıza ve verileri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmamıza rağmen, Emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik dezenformasyon girişimleri devam etmekte ancak bunlar gerçekle bağdaşmamaktadır” denildi.
Benzer iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini ve bu iddialarla ilgili de açıklama yapılarak alınan önlemler hakkında bilgilendirme yapıldığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ekonomik, psikolojik ve ailevi nedenlerin öne çıktığı teşkilatımızdaki intihar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam etmekte ve bunlar hayata geçirilmektedir. 2010 yılında 105 olan psikolog sayımız, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlar ile 296’ya ulaşmış, psikolog görüşmelerine ağırlık verilmiştir. Personelimizin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli Psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlanmıştır. Yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personelimizi tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)” eğitimi verilmiştir. Ayrıca Türkiye Polis Radyosu’nda, Teşkilatta görevli psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar düzenlenmektedir. Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinden öğretim üyeleri ile bağımsız bir "Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulmuştur. Bizleri derinden etkileyen intihar olaylarının önlenebilmesi için yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarımızı bundan sonra da hayata geçirecek, mesai arkadaşlarımızın yanında olmaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz.”