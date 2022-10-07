https://sputniknews.com.tr/20221007/oyuncu-murat-unalmisa-hakaret-eden-kerem-alisikin-cezasi-belli-oldu-1062074831.html
Oyuncu Murat Ünalmış'a hakaret eden Kerem Alışık'ın cezası belli oldu
Oyuncu Murat Ünalmış'a hakaret eden Kerem Alışık'ın cezası belli oldu
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış, çekim esnasında tartışmış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, Ünalmış'a... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T15:05+0300
2022-10-07T15:05+0300
2022-10-07T15:07+0300
kerem alışık
yaşam
para cezası
dizi
hakaret
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Oyuncu Murat Ünalmış'ın 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setinde meslektaşı Kerem Alışık’ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla açtığı davada karar açıklandı. Snob Magazin'in aktardığına göre Ünalmış, Alışık’a açtığı hakaret davasını kazandı.Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde aynı dizide rol alan Kerem Alışık’ın kendisine hakaret etmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.İddianamenin kabul edilmesi üzerine açılan davada Kerem Alışık hakkında Murat Ünalmış'a yönelik hakaret ettiği tanık beyanları ile doğrulandı. Ünalmış'ın 2021 yılında açmış olduğu dava sonucunda Alışık, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı ile amacı gözetilerek Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi uyarınca adli para cezası aldı.Ne olmuştu?Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı. Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20200211/kerem-alisik-ibbde-drama-egitimi-verecek-1041378228.html
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kerem alışık, para cezası, dizi, hakaret
kerem alışık, para cezası, dizi, hakaret
Oyuncu Murat Ünalmış'a hakaret eden Kerem Alışık'ın cezası belli oldu
15:05 07.10.2022 (güncellendi: 15:07 07.10.2022) Abone ol
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış, çekim esnasında tartışmış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, Ünalmış'a 'Hıyar oğlu hıyar' diyen Alışık'ın hakaretinin tanık beyanlarıyla doğrulandığını belirterek para cezasına çarptırdı.
Oyuncu Murat Ünalmış'ın 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setinde meslektaşı Kerem Alışık’ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla açtığı davada karar açıklandı. Snob Magazin'in aktardığına göre Ünalmış, Alışık’a açtığı hakaret davasını kazandı.
Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde aynı dizide rol alan Kerem Alışık’ın kendisine hakaret etmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
İddianamenin kabul edilmesi üzerine açılan davada Kerem Alışık hakkında Murat Ünalmış'a yönelik hakaret ettiği tanık beyanları ile doğrulandı.
Ünalmış'ın 2021 yılında açmış olduğu dava sonucunda Alışık, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı ile amacı gözetilerek Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi uyarınca adli para cezası aldı.
Ne olmuştu?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı. Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.