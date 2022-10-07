https://sputniknews.com.tr/20221007/okan-buruk-icardinin-bir-sorunu-yok-keyfi-yerinde-1062063651.html

Okan Buruk: Icardi'nin bir sorunu yok, keyfi yerinde

Okan Buruk: Icardi'nin bir sorunu yok, keyfi yerinde

Okan Buruk, “Icardi’nin bir sorunu yok. Dün geldi antrenmana başladı. Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek. İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T12:20+0300

2022-10-07T12:20+0300

2022-10-07T12:22+0300

mauro icardi

spor

okan buruk

galatasaray

hakem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062063468_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_7b5dfe4918aecb5677869ceeba1d7189.jpg

Spor Toto Süper Lig’de bu haftayı ‘bay’ geçecek olan Galatasaray’da, ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor.Bugün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 5 yılın en yüksek puanın olduklarını belirterek, takımın gelişmekte olduğuna dikkat çekti.Şu ana kadarki en zor fikstürü oynadıklarını belirten Buruk, “Genel olarak beklentimiz bütün maçları kazanmak, bütün maçları kazanacak şekilde aslında geçti hep, son maç dahil. Bizim yapığımız tek hata, kaybettiğimiz Giresunspor maçı içerdeki. Onun dışındaki diğer maçları oyun olarak ve güven olarak, istatistiksel olarak da iyi durumda bitirdik. Eksik olarak sonlandırma görebiliriz. Gol sayısından da çıkıyor bu. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili zaten özellikle bu hafta çalışmalar yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda iyi yoldayız. Bu sene Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşıyor. Bunu yaşatan bir takım var. Bizim için en önemli şey sonuç. Bu birliktelikle ilk günden hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de tek hedefimiz var şampiyon olmak” diye konuştu.‘Kadromuzu daha yüzde yüz şekilde oluşturmadan bu zamana kadar iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum’Buruk, takıma eleştirilerin olmasının normal olduğunu belirtti:‘Icardi iyi bir karakter'Icardi ile ilgili gündemin sorulması üzerine ise Buruk, “Icardi’nin bir sorunu yok. Dün geldi antrenmana başladı. Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek. İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde hem arkadaşları hem de teknik ekiple iyi iletişim kuran, sorunsuz bir oyuncu. Geçen hafta ile ilgili maçtan önce ve sonra açıklama yaptım. Küçük bir ağrısı olduğunu, zor bir hafta geçirdiğini söyledik. Ülkesine gitti, geri döndü. Şu an iyi şekilde çalışıyor. İyi bir şekilde takımda göreceğiz” dedi.‘Bu kuralın yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz’Yerli oyuncu kuralı ile ilgili soruya ise Buruk, şu cevabı verdi:‘Türk futbolundaki en büyük sorun, vakit geçirmeye çalışan oyuncular ve buna izin veren hakemler’Ligin bekledikleri gibi geçtiğini belirten Okan Buruk, “Sert, birbirine yakın, herkesin mücadele içinde olduğu bir lig. Başakşehir ligin lideri, Adana Demirspor, Konyaspor…. Herkesin puanı birbirine çok yakın. Bu şekilde özellikle kasım ayının ortasına kadar gideceğini düşünüyorum, araya kadar. Zor bir lig olacak. Ligin genelinde bütün takımlar birbirini zorluyor. Kalite olarak iyi oyunlar ortaya çıkıyor. Türk futbolundaki en büyük sorun, vakit geçirmeye çalışan oyuncular ve buna izin veren hakemler. Bazen maçlar oynanamıyor. Bir anda nasıl bittiğini anlamıyorsunuz maçın. Türk futbolunun hızlanmaya ihtiyacı var. Bu olursa kalite de artacak. Biz hızlı oynamaya çalışan bir takımız. Bunun daha da artması gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Kerem ve Yunus’un kendi performanslarının altında olduklarını biz de onlar da görüyoruz’Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün performansları hakkında da konuşan Buruk, “Kerem ve Yunus üzerinden eleştiriler oldu. Biz onlara güveniyoruz. Kerem geçen sen devamlı oynadı, az tatil yaptı, tekrar başladı. Geçen hafta milli maçta oynadı. Onlar için de kolay bir süreç değil. Onlara destek olacağız. Eksiklerini kapatma anlamında yardımcı olacağız. Yunus’a ve Kerem’e çok güveniyoruz. Önemli oyuncular. Oyuncularımıza daha çok destek vereceğiz. Kendi performanslarının altında olduklarını biz de onlar da görüyoruz. Onlara destek vermemiz gerekiyor. Kerem ve Yunus’un durumu dışardan da sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor. Performans düşüklüğü olanlar olabilir ama onlara destek olmak zorundayız” dedi.‘Forvetler içinden en maksimumu almaya çalışacağım’Buruk, son olarak ise takımın ileri uçta oynayan oyuncularıyla ilgili de “Seferovic çok iyi başladı. Burada tek sadece Seferovic’i değil, onu ne kadar besleyebildik onu da görmemiz gerekiyor. Genel olarak ona uygun oyun oynadık mı onu da değerlendirmek lazım. Seferovic iyi çalışıyor. Onun atacağı gollerin ona daha çok güven vereceğini konuştuk. Onun da adaptasyon süreci var. Gol atamadıkça da baskıya girdi ama hem Seferovic’i hem Icardi ve Gomis olunca, benim işim de zorlaşıyor. Oyun olarak benzeyen oyuncular. Bunlar içinden en maksimumu almaya çalışacağım. İyi oyuncularımız var. Bu performansı yukarıya doğru çekeceğiz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221004/arjantin-basini-mauro-icardi-futbolu-birakmayi-dusunuyor-1061947308.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mauro icardi, okan buruk, galatasaray, hakem