https://sputniknews.com.tr/20221007/mardinde-cocuk-parkindaki-oyuncaklar-yakildi-1062077114.html

Mardin'de çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı

Mardin'de çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı

Mardin'de kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi, o anlar kameraya yansırken, polis 2 şüpheliyi yakaladı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T16:01+0300

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park

yangın

türkiye

mardin

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir süre önce hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, sabah saatlerinde ateşe verildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü. Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.

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park, yangın, mardin