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https://sputniknews.com.tr/20221007/mardinde-cocuk-parkindaki-oyuncaklar-yakildi-1062077114.html
Mardin'de çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı
Mardin'de çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı
Mardin'de kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi, o anlar kameraya yansırken, polis 2 şüpheliyi yakaladı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T16:01+0300
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park
yangın
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir süre önce hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, sabah saatlerinde ateşe verildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü. Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.
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park, yangın, mardin
park, yangın, mardin

Mardin'de çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı

16:01 07.10.2022 (güncellendi: 16:15 07.10.2022)
© DHAMardin'de ateşe verilen çocuk parkı
Mardin'de ateşe verilen çocuk parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© DHA
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Mardin'de kısa süre önce hizmete alınan parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi, o anlar kameraya yansırken, polis 2 şüpheliyi yakaladı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir süre önce hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, sabah saatlerinde ateşe verildi.
İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü.
Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı.
Yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.
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