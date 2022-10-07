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https://sputniknews.com.tr/20221007/kuzey-kore-lideri-kimden-rusya-devlet-baskani-putine-dogum-gunu-mesaji-1062066833.html
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğum günü mesajı
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğum günü mesajı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği doğum günü mesajında "Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD'nin ve... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T13:13+0300
2022-10-07T13:13+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kuzey kore lideri kim jong un
doğum günü
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 70. doğum günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan açıklamaya göre Kim, mesajında Putin'e hitaben "Uzun yıllar devlet başkanlığının ağır sorumluluğunu üstlenerek, gayretli faaliyetleriniz ile güçlü Rusya'yı inşa etmek için büyük stratejik hedefe ulaşmada önemli başarılar elde ettiniz" ifadelerini kullandı."Bugün Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD'nin ve ona bağlı güçlerin meydan okuma ve tehditlerine karşı güçlü bir şekilde savunuyor" diyen Kim, mesajını "Böyle bir gerçek, seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan düşünülemez" şeklinde sürdürdü.Mesajında Moskova-Pyongyang ilişkilerine de değinen Kim, '2019 yılında Vladivostok'taki ilk toplantıda yapılan anlaşma ile geleneksel ikili dostluk ve işbirliğini daha üst bir aşamaya taşıma mücadelesinde Kore ve Rusya arasındaki karşılıklı destek ve işbirliğinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.İki ülkenin işbirliğinin 'bölgesel barış ve istikrarı savunmak ve uluslararası adaleti gerçekleştirmek' için önemli olduğunu belirten Kim, 'kişisel bağlarının Kore-Rusya dostluğunu istikrarlı bir şekilde pekiştirmede ve geliştirmede daha büyük bir rol oynayacağı umudunu' dile getirdi. Kim, Putin'e sağlık, mutluluk ve Rusya'nın refahına yönelik sorumlu çalışmalarında başarılar diledi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/putin-rusyadan-urun-tedarikini-reddedenler-petrol-ve-dogalgaz-icin-daha-fazla-odeyecek-1062033354.html
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rusya, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, doğum günü
rusya, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, doğum günü

Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğum günü mesajı

13:13 07.10.2022
© AP PhotoRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Kadeh
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Kadeh - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AP Photo
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği doğum günü mesajında "Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD'nin ve ona bağlı güçlerin tehditlerine karşı güçlü bir şekilde savunuyor. Böyle bir gerçek, seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan düşünülemez" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 70. doğum günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan açıklamaya göre Kim, mesajında Putin'e hitaben "Uzun yıllar devlet başkanlığının ağır sorumluluğunu üstlenerek, gayretli faaliyetleriniz ile güçlü Rusya'yı inşa etmek için büyük stratejik hedefe ulaşmada önemli başarılar elde ettiniz" ifadelerini kullandı.
"Bugün Rusya, devletin itibarını ve temel çıkarlarını ABD'nin ve ona bağlı güçlerin meydan okuma ve tehditlerine karşı güçlü bir şekilde savunuyor" diyen Kim, mesajını "Böyle bir gerçek, seçkin liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan düşünülemez" şeklinde sürdürdü.
Mesajında Moskova-Pyongyang ilişkilerine de değinen Kim, '2019 yılında Vladivostok'taki ilk toplantıda yapılan anlaşma ile geleneksel ikili dostluk ve işbirliğini daha üst bir aşamaya taşıma mücadelesinde Kore ve Rusya arasındaki karşılıklı destek ve işbirliğinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.
İki ülkenin işbirliğinin 'bölgesel barış ve istikrarı savunmak ve uluslararası adaleti gerçekleştirmek' için önemli olduğunu belirten Kim, 'kişisel bağlarının Kore-Rusya dostluğunu istikrarlı bir şekilde pekiştirmede ve geliştirmede daha büyük bir rol oynayacağı umudunu' dile getirdi. Kim, Putin'e sağlık, mutluluk ve Rusya'nın refahına yönelik sorumlu çalışmalarında başarılar diledi.
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