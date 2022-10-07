https://sputniknews.com.tr/20221007/kur-korumali-mevduat-uygulamasinin-suresi-31-aralik-2023e-kadar-uzatilacak-1062083437.html

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, TL'nin çevrilmesi gereken yabancı... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T19:25+0300

2022-10-07T19:25+0300

2022-10-07T19:25+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

türk lirası

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TBMM Başkanlığına sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre 2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançları istisna kapsamına alınıyor.Düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenecek.Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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kur korumalı tl mevduat, türk lirası