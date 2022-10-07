https://sputniknews.com.tr/20221007/kremlin-rusya-balideki-g20-zirvesine-katilacak-1062086722.html

Kremlin: Rusya, Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacak

Kremlin: Rusya, Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacağını, fakat katılım formatının henüz belirlenmediğini belirtti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T22:59+0300

2022-10-07T22:59+0300

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dünya

vladimir putin

endonezya

g20

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RIA Novosti haber ajansına konuşan Peskov, “Rusya katılacak, ama format henüz belli değil” diye kaydetti.Daha önce Endonezya’nın BAE Büyükelçisi Husin Bagis, Rusya ve Ukrayna liderlerinin zirveye katılmayı kabul ettiğini iddia etmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov bu bilgiyi reddetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Zirvesi’ne davet aldığını ama henüz şahsen katılıp katılmayacağına karar vermediğini açıklamıştı.

endonezya

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