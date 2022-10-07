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https://sputniknews.com.tr/20221007/kremlin-rusya-balideki-g20-zirvesine-katilacak-1062086722.html
Kremlin: Rusya, Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacak
Kremlin: Rusya, Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacağını, fakat katılım formatının henüz belirlenmediğini belirtti. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T22:59+0300
2022-10-07T22:59+0300
dünya
vladimir putin
endonezya
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RIA Novosti haber ajansına konuşan Peskov, “Rusya katılacak, ama format henüz belli değil” diye kaydetti.Daha önce Endonezya’nın BAE Büyükelçisi Husin Bagis, Rusya ve Ukrayna liderlerinin zirveye katılmayı kabul ettiğini iddia etmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov bu bilgiyi reddetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Zirvesi’ne davet aldığını ama henüz şahsen katılıp katılmayacağına karar vermediğini açıklamıştı.
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vladimir putin, endonezya, g20
vladimir putin, endonezya, g20

Kremlin: Rusya, Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacak

22:59 07.10.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Multimedya arşivine gidinRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Bali’deki G20 Zirvesi’ne katılacağını, fakat katılım formatının henüz belirlenmediğini belirtti.
RIA Novosti haber ajansına konuşan Peskov, “Rusya katılacak, ama format henüz belli değil” diye kaydetti.
Daha önce Endonezya’nın BAE Büyükelçisi Husin Bagis, Rusya ve Ukrayna liderlerinin zirveye katılmayı kabul ettiğini iddia etmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov bu bilgiyi reddetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Zirvesi’ne davet aldığını ama henüz şahsen katılıp katılmayacağına karar vermediğini açıklamıştı.
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