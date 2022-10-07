https://sputniknews.com.tr/20221007/kilicdaroglu-sen-kim-ozgurlukcu-anayasa-yapmak-kim-sen-yasakci-ve-gaddarsin-1062077222.html

Kılıçdaroğlu: Sen kim, özgürlükçü Anayasa yapmak kim. Sen yasakçı ve gaddarsın

Kılıçdaroğlu: Sen kim, özgürlükçü Anayasa yapmak kim. Sen yasakçı ve gaddarsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T16:04+0300

2022-10-07T16:04+0300

2022-10-07T16:04+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

chp

ak parti

başörtü

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20221007/erdogan-cemevleri-temel-atma-ve-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1062072983.html

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, ak parti, başörtü