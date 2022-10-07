https://sputniknews.com.tr/20221007/kilicdaroglu-sen-kim-ozgurlukcu-anayasa-yapmak-kim-sen-yasakci-ve-gaddarsin-1062077222.html
Kılıçdaroğlu: Sen kim, özgürlükçü Anayasa yapmak kim. Sen yasakçı ve gaddarsın
Kılıçdaroğlu: Sen kim, özgürlükçü Anayasa yapmak kim. Sen yasakçı ve gaddarsın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T16:04+0300
2022-10-07T16:04+0300
2022-10-07T16:04+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
chp
ak parti
başörtü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221007/erdogan-cemevleri-temel-atma-ve-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1062072983.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, ak parti, başörtü
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, chp, ak parti, başörtü
Kılıçdaroğlu: Sen kim, özgürlükçü Anayasa yapmak kim. Sen yasakçı ve gaddarsın
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.
Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:
''Buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim. "Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz" dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak. Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz. "Benimle misiniz" diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz. Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim."