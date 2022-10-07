https://sputniknews.com.tr/20221007/japonyadan-rusyaya-yeni-yaptirim-1062082890.html

Japonya’dan Rusya’ya yeni yaptırım

Japonya’dan Rusya’ya yeni yaptırım

Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi, Rusya’ya yeni bölgelerin birleştirilmesiyle doğrudan bağlantılı kişilere karşı yeni kişisel yaptırımların... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T19:05+0300

2022-10-07T19:05+0300

2022-10-07T19:05+0300

ukrayna krizi

japonya

rusya

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102203/69/1022036923_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_60667f561199b8942934202eb53be9b1.jpg

Hayaşi, “Ukrayna’daki duruma gelince, ülkemiz, Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ve Rusya’dan kişilerin varlıklarını donduracak. Bu kişiler, ilhak olarak nitelendirdiğimiz Ukrayna’nın bir kısmının Rusya’ya birleştirilmesi ile doğrudan bağlantılı. Karar, hükümet toplantısında alındı” diye açıkladı.Yeni yaptırım listesine Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov’un aileleri dahil edildi. Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT Genel Yayın Müdürü Margarita Simonyan ve Olimpiyat Şampiyonu Alina Kabayeva’nın da bulunduğu listede toplamda 58 isim yer alıyor.Japonya’nın yeni yaptırım kararı ayrıca Kalaşnikov ve Rostech şirketlerini de kapsıyor.

japonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, rusya, yaptırım