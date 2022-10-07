https://sputniknews.com.tr/20221007/japonyadan-rusyaya-yeni-yaptirim-1062082890.html
Japonya’dan Rusya’ya yeni yaptırım
Japonya’dan Rusya’ya yeni yaptırım
Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi, Rusya’ya yeni bölgelerin birleştirilmesiyle doğrudan bağlantılı kişilere karşı yeni kişisel yaptırımların... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T19:05+0300
2022-10-07T19:05+0300
2022-10-07T19:05+0300
ukrayna krizi
japonya
rusya
yaptırım
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Hayaşi, “Ukrayna’daki duruma gelince, ülkemiz, Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ve Rusya’dan kişilerin varlıklarını donduracak. Bu kişiler, ilhak olarak nitelendirdiğimiz Ukrayna’nın bir kısmının Rusya’ya birleştirilmesi ile doğrudan bağlantılı. Karar, hükümet toplantısında alındı” diye açıkladı.Yeni yaptırım listesine Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov’un aileleri dahil edildi. Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT Genel Yayın Müdürü Margarita Simonyan ve Olimpiyat Şampiyonu Alina Kabayeva’nın da bulunduğu listede toplamda 58 isim yer alıyor.Japonya’nın yeni yaptırım kararı ayrıca Kalaşnikov ve Rostech şirketlerini de kapsıyor.
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japonya, rusya, yaptırım
Japonya’dan Rusya’ya yeni yaptırım
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Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi, Rusya’ya yeni bölgelerin birleştirilmesiyle doğrudan bağlantılı kişilere karşı yeni kişisel yaptırımların getirileceğini belirtti.
Hayaşi, “Ukrayna’daki duruma gelince, ülkemiz, Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ve Rusya’dan kişilerin varlıklarını donduracak. Bu kişiler, ilhak olarak nitelendirdiğimiz Ukrayna’nın bir kısmının Rusya’ya birleştirilmesi ile doğrudan bağlantılı. Karar, hükümet toplantısında alındı” diye açıkladı.
Yeni yaptırım listesine Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov’un aileleri dahil edildi. Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT Genel Yayın Müdürü Margarita Simonyan ve Olimpiyat Şampiyonu Alina Kabayeva’nın da bulunduğu listede toplamda 58 isim yer alıyor.
Japonya’nın yeni yaptırım kararı ayrıca Kalaşnikov ve Rostech şirketlerini de kapsıyor.