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https://sputniknews.com.tr/20221007/japon-basbakan-kisida-oglunu-kendine-yonetici-sekreteri-olarak-atadi-1062055513.html
Japon Başbakan Kişida, oğlunu kendine 'yönetici sekreteri' olarak atadı
Japon Başbakan Kişida, oğlunu kendine 'yönetici sekreteri' olarak atadı
Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T07:58+0300
2022-10-07T07:58+0300
dünya
japonya
fumio kişida
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Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı.Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, 'kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri' temel alınarak, 'doğru kişiyi doğru yere yerleştirme' düşüncesiyle verildiğini açıkladı.Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik 'kayırmacılığını gösterdiğini' söyledi.Japon Mitsui &amp; Co. firmasının eski çalışanı Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.
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japonya, fumio kişida, torpil
japonya, fumio kişida, torpil

Japon Başbakan Kişida, oğlunu kendine 'yönetici sekreteri' olarak atadı

07:58 07.10.2022
© REUTERS / Rodrigo Reyes MarinFumio Kişida
Fumio Kişida - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© REUTERS / Rodrigo Reyes Marin
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Japonya'da Başbakan Kişida Fumio, en büyük oğlunu, kendine yönetici sekreter olarak görevlendirdi.
Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu, yönetici sekreteri olarak atadı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, atama kararının, 'kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri' temel alınarak, 'doğru kişiyi doğru yere yerleştirme' düşüncesiyle verildiğini açıkladı.
Ana muhalefetin tepkisini çeken karara yönelik Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki Yuiçiro, Kişida'nın akrabalarına yönelik 'kayırmacılığını gösterdiğini' söyledi.
Japon Mitsui & Co. firmasının eski çalışanı Kişida Şotaro'nun, Mart 2020'den beri, babasının ofisinde çalıştığı biliniyor.
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