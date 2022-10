https://sputniknews.com.tr/20221007/isciler-miting-yapacak-ekonomik-krizin-faturasini-isci-ve-emekciler-oduyor-1062078994.html

İşçiler miting yapacak: 'Ekonomik krizin faturasını işçi ve emekçiler ödüyor'

İşçiler miting yapacak: 'Ekonomik krizin faturasını işçi ve emekçiler ödüyor'

DEV TEKSTİL temsilcisi Karaçam, 16 Ekim’de kendileri dahil olmak üzere birçok kurumun birlikte gerçekleştireceği İşçi ve Emekçi Mitingi’ni anlattı. Karaçam... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T16:51+0300

2022-10-07T16:51+0300

2022-10-07T16:51+0300

seyir hali

radyo

kartal

işçi

emekçiler

tekstil

sermaye

işveren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062078849_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_42cf6e78e3bf9b4e6d894d3946875088.jpg

İşçiler miting yapacak: 'Ekonomik krizin faturasını işçi ve emekçiler ödüyor' 07.10.2022 SEYİR HALİ

16 Ekim günü saat 11’de Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek olan İşçi ve Emekçi Mitingi’ni düzenleyen kurumlardan DEV TEKSTİL’in temsilcisi Okan Karaçam, miting hazırlıklarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı. Karaçam, işçi ve emekçilerin mitinge katılımı için çağrıda bulundu.Karaçam, miting kararının verilişini “İşçi Emekçi Birliği’nin İstanbul’da siyasi partilere, derneklere ve devrimci kurumlara çağrısıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu yapılan toplantılardan sonra katılımcılarla ve ayrıca siyasi partilerin ve derneklerin katılımıyla bir basın toplantısı organize edildi. Bu yapılan basın toplantısında ‘artık yeter, emeğimiz ve haklarımız için İşçi Emekçi Mitingi’nde buluşuyoruz’ şiarıyla miting çağrısı gerçekleştirildi. Bugün ülkede ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Demokratik hak ve özgürlüklere saldırılar her geçen gün artıyor. İşçi ve emekçilerin almış oldukları ücretler her geçen gün eriyor. Böylesi bir tabloyla karşı karşıyayız. Topluma dönük saldırılar her geçen gün artıyor” diye betimledi.‘Ekonomik krizin derinleştiğini söylüyoruz ama tek faturasını ödeyen işçi ve emekçiler’İşçi ve emekçilerin taleplerini dile getirmesini vurgulayan Karaçam, bütün çalışanları 16 Ekim’de gerçekleşecek mitinge davet etti:“Bu saldırılar karşısında sessiz kalmamak gerektiğini ve kendi taleplerimizi meydanlarda dile getirmek gerektiğini ifade ederek 16 Ekim İşçi Emekçi Mitingimize işçi ve emekçileri 16 Ekim Pazar günü saat 11’de Kartal Meydanı’na davet ediyoruz. Ancak birlikte hareket ederek bu saldırıları aşabiliriz. Aksi takdirde sermaye ve iktidar, işçi ve emekçilere yönelik saldırılarını her geçen gün yoğunlaştıracaklar. Ekonomik krizin derinleştiğini söylüyoruz ama tek faturasını ödeyen işçi ve emekçiler. Sermaye ise her geçen gün kar oranlarını arttırıyorlar”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, kartal, işçi, emekçiler, tekstil, sermaye, işveren, аудио