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https://sputniknews.com.tr/20221007/iddia-guney-koreden-swap-anlasmasi-ile-780-milyon-dolar-geldi-1062057441.html
İddia: Güney Kore'den swap anlaşması ile 780 milyon dolar geldi
İddia: Güney Kore'den swap anlaşması ile 780 milyon dolar geldi
Reuters ajansı, swap anlaşması kapsamında Güney Kore'den TCMB'ye 780 milyon dolar aktarıldığını öne sürdü. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T09:55+0300
2022-10-07T09:57+0300
ekonomi
güney kore
tcmb
swap işlemleri
türkiye
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Reuters ajansı, swap (takas) anlaşmaları kapsamında Güney Kore'nin geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 780 milyon dolar transfer ettiğini iddia etti.İsmi belirtilmeyen iki kaynağa göre söz konusu transfer, 2021'de imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması kapsamında yapıldı.Ayrıca kaynaklar, TCMB'nin bilanço ve rezerv verilerine dayanan hesaplamalara dayanarak anlaşma kapsamında Güney Kore'den Türkiye'ye aktarılan toplam miktarın şu anda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti.TCMB'nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleri ile yapılıyor. Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/tcmbnin-swap-haric-net-rezervleri-rekor-dusuk-seviyeye-geriledi-1062030422.html
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güney kore, tcmb, swap işlemleri, türkiye
güney kore, tcmb, swap işlemleri, türkiye

İddia: Güney Kore'den swap anlaşması ile 780 milyon dolar geldi

09:55 07.10.2022 (güncellendi: 09:57 07.10.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Reuters ajansı, swap anlaşması kapsamında Güney Kore'den TCMB'ye 780 milyon dolar aktarıldığını öne sürdü.
Reuters ajansı, swap (takas) anlaşmaları kapsamında Güney Kore'nin geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 780 milyon dolar transfer ettiğini iddia etti.
İsmi belirtilmeyen iki kaynağa göre söz konusu transfer, 2021'de imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması kapsamında yapıldı.
Ayrıca kaynaklar, TCMB'nin bilanço ve rezerv verilerine dayanan hesaplamalara dayanarak anlaşma kapsamında Güney Kore'den Türkiye'ye aktarılan toplam miktarın şu anda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti.
TCMB'nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleri ile yapılıyor. Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.
TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.
Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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