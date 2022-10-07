https://sputniknews.com.tr/20221007/iddia-guney-koreden-swap-anlasmasi-ile-780-milyon-dolar-geldi-1062057441.html
İddia: Güney Kore'den swap anlaşması ile 780 milyon dolar geldi
İddia: Güney Kore'den swap anlaşması ile 780 milyon dolar geldi
Reuters ajansı, swap anlaşması kapsamında Güney Kore'den TCMB'ye 780 milyon dolar aktarıldığını öne sürdü. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T09:55+0300
2022-10-07T09:55+0300
2022-10-07T09:57+0300
ekonomi
güney kore
tcmb
swap işlemleri
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894886_0:2:760:430_1920x0_80_0_0_a2d6658f5c01dc25922907c534623d1f.jpg
Reuters ajansı, swap (takas) anlaşmaları kapsamında Güney Kore'nin geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 780 milyon dolar transfer ettiğini iddia etti.İsmi belirtilmeyen iki kaynağa göre söz konusu transfer, 2021'de imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması kapsamında yapıldı.Ayrıca kaynaklar, TCMB'nin bilanço ve rezerv verilerine dayanan hesaplamalara dayanarak anlaşma kapsamında Güney Kore'den Türkiye'ye aktarılan toplam miktarın şu anda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti.TCMB'nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleri ile yapılıyor. Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/tcmbnin-swap-haric-net-rezervleri-rekor-dusuk-seviyeye-geriledi-1062030422.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894886_184:0:757:430_1920x0_80_0_0_e60eee75da7e85601a95b7d37f709db8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, tcmb, swap işlemleri, türkiye
güney kore, tcmb, swap işlemleri, türkiye
İddia: Güney Kore'den swap anlaşması ile 780 milyon dolar geldi
09:55 07.10.2022 (güncellendi: 09:57 07.10.2022) Abone ol
Reuters ajansı, swap anlaşması kapsamında Güney Kore'den TCMB'ye 780 milyon dolar aktarıldığını öne sürdü.
Reuters ajansı, swap (takas) anlaşmaları kapsamında Güney Kore'nin geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 780 milyon dolar transfer ettiğini iddia etti.
İsmi belirtilmeyen iki kaynağa göre söz konusu transfer, 2021'de imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması kapsamında yapıldı.
Ayrıca kaynaklar, TCMB'nin bilanço ve rezerv verilerine dayanan hesaplamalara dayanarak anlaşma kapsamında Güney Kore'den Türkiye'ye aktarılan toplam miktarın şu anda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti.
TCMB'nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleri ile yapılıyor. Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.
TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.
Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.