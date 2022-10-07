https://sputniknews.com.tr/20221007/icinde-hasta-bulunan-ambulansi-kacirdi-kaza-yapinca-yakalandi--1062054154.html

İçinde hasta bulunan ambulansı kaçırdı: Kaza yapınca yakalandı

İçinde hasta bulunan ambulansı kaçırdı: Kaza yapınca yakalandı

Nevşehir'de, içinde sağlık personeli ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçıran şüpheli, polisin kovalamacası sonucunda yakalandı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T03:35+0300

2022-10-07T03:35+0300

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türkiye

ambulans

hasta

nevşehir

kaza

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden hasta nakleden B.K. idaresindeki 50 AAC 336 plakalı ambulans, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde, görevlilerin hastayı indirmeye çalıştığı sırada direksiyona geçen M.S. tarafından kaçırıldı.İsimleri öğrenilemeyen bayan sağlık personeli ve hastanın içinde bulunduğu ambulansla Avanos ilçesi istikametine yönelen M.S, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta ve kavşakta bekleyen üç farklı araca çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine, polis ekipleri kaçırılan ambulansı takibe başladı.Emniyet ekiplerinin durdurmaya çalıştığı ambulans, Karayolları 67. Şube Şefliği Şantiyesi alanına girdi.Ambulansın alandaki prefabrik yapıya çarparak durması üzerine polis, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.S'yi yakaladı.Kazayı yara almadan atlatan hasta ve sağlık personeli olay yerine gelen bir başka ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.Polis ekiplerince, aynı hastanede ayakta tedavisi yapılan M.S, emniyete götürülmek üzere araca bindirilirken gazetecilerin "ambulansı neden kaçırdınız" sorusunu yanıtsız bıraktı.Ambulansın çarptığı araçlardan 71 ACP 208 plakalı aracın sürücüsü Yasin Yıldız, "Kırmızı ışıkta bekliyordum, sol tarafımda da araç vardı. Ambulans aramızdan geçmeye çalışırken bize çarptı" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220903/abdde-bir-kisi-ozel-ucak-kacirdi-dusurmekle-tehdit-ediyor-1060765556.html

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