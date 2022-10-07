https://sputniknews.com.tr/20221007/hande-firat-ankara-washingtona-rusya-ile-diyalog-teklifi-goturdu-1062057990.html

Hande Fırat: Ankara Washington'a, Rusya ile diyalog teklifi götürdü

Hande Fırat: Ankara Washington'a, Rusya ile diyalog teklifi götürdü

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’a Türkiye ziyaretinde ‘Rusya ile müzakere’ önerisi götürdü. ABD’nin bu teklife sıcak... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T10:35+0300

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politika

türkiye

abd

rusya

vladimir putin

joe biden

jake sullivan

ukrayna

ibrahim kalın

ankara

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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye'nin ABD'ye önemli bir teklif sunduğunu belirtti ve "Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile ayrı ayrı Mabeyn Köşkü’nde görüşmüştü. Hem bu ayrı ayrı yapılan görüşmelerde hem de özellikle Ankara-Washington hattında Türkiye tarafından masaya çok önemli bir teklif getirildi. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’a Türkiye ziyaretinde ‘Rusya ile müzakere’ önerisi götürdü. ABD’nin bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor" dedi.Bugün kaleme aldığı yazısında Ankara'nın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’a 'savaşın uzun süreceğini ve bunun ciddi zararlara yol açacağının' anlatıldığını ifade eden Fırat, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in süreçteki konuşmalarından örnekler verildiğine dikkat çekti ve şu mesajların iletildiğini belirtti:Hande Fırat, ABD tarafının öneriye sıcak baktığını vurgularken, Ukrayna'ya da müzakerelerin başlamasının gerekliliğinin öneminin hatırlatıldığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221002/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorustu-1061872355.html

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türkiye, abd, rusya, vladimir putin, joe biden, jake sullivan, ukrayna, ibrahim kalın, ankara