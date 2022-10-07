https://sputniknews.com.tr/20221007/gaziantepte-isid-ve-el-kaide-mensuplarina-yonelik-operasyon-3-gozalti-1062062486.html
Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide mensuplarına yönelik operasyon: 3 gözaltı
Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide mensuplarına yönelik operasyon: 3 gözaltı
Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla IŞİD üyesi olan 2 kişi ile El Kaide örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:02+0300
2022-10-07T12:02+0300
2022-10-07T12:02+0300
türkiye
el kaide
türkiye
gaziantep
operasyon
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Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
el kaide, türkiye, gaziantep, operasyon
el kaide, türkiye, gaziantep, operasyon
Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide mensuplarına yönelik operasyon: 3 gözaltı
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Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla IŞİD üyesi olan 2 kişi ile El Kaide örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.