https://sputniknews.com.tr/20221007/gaziantepte-isid-ve-el-kaide-mensuplarina-yonelik-operasyon-3-gozalti-1062062486.html

Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide mensuplarına yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide mensuplarına yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep polisi düzenlediği operasyonla IŞİD üyesi olan 2 kişi ile El Kaide örgütünün propagandasını yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

el kaide

türkiye

gaziantep

operasyon

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Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi ile El Kaide silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

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