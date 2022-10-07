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https://sputniknews.com.tr/20221007/gaziantepte-2-aylik-bebek-bicakla-oldurulmus-halde-bulundu-1062064880.html
Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:42+0300
2022-10-07T12:42+0300
türkiye
gaziantep
bebek
bıçaklı saldırı
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Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu Cadde'de bulunan eve geldi. Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu.Bebeğin baygın ve bitkin halde bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.
türkiye
gaziantep
bebek
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gaziantep, bebek, bıçaklı saldırı
gaziantep, bebek, bıçaklı saldırı

Gaziantep'te 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde bulundu

12:42 07.10.2022
© İHAOlay yeri, sokak
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© İHA
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Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu Cadde'de bulunan eve geldi. Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Bebeğin baygın ve bitkin halde bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.
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