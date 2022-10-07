https://sputniknews.com.tr/20221007/finlandiya-turkiyenin-nato-uyeligimizi-mumkun-olan-en-kisa-surede-onaylayacagini-umuyoruz-1062075755.html
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz
Çekya’nın başkenti Prag’da gayriresmi AB Liderler Zirvesi için 27 üye bir araya geliyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, girişte gazetecilere yaptığı... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T15:24+0300
2022-10-07T15:24+0300
2022-10-07T15:28+0300
ukrayna krizi
finlandiya
sanna marin
türkiye
nato
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062076219_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_8b5f8b1a841c9d16758fcd72c35c13c4.jpg
Çekya’nın başkenti Prag, gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Prag Kalesinde gerçekleştirilen zirveye 27 üye ülkenin lideri katılıyor. Zirvede Rusya'ya karşı ortak tavır alınması, Ukrayna’ya yardımların arttırılması, enerji krizi ve ekonomi ile ilgili ortak çözümler üretilmesi konularının ele alınması bekleniyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, zirve öncesi kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik Marin, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüm. Finlandiya'nın bir sorun olmadığını söyledi. (NATO zirvesi) Madrid'deki zirve öncesi müzakere ettik. Şimdi bu anlaşmaları yerine getiriyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi. İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında ise yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği ile alakalı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220718/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklama-yapiyor-1058839303.html
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062076219_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_ca8f472a1b01538d4b084643dd1472bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
finlandiya, sanna marin, türkiye, nato, ab
finlandiya, sanna marin, türkiye, nato, ab
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz
15:24 07.10.2022 (güncellendi: 15:28 07.10.2022) Abone ol
Çekya’nın başkenti Prag’da gayriresmi AB Liderler Zirvesi için 27 üye bir araya geliyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.
Çekya’nın başkenti Prag, gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Prag Kalesinde gerçekleştirilen zirveye 27 üye ülkenin lideri katılıyor. Zirvede Rusya'ya karşı ortak tavır alınması, Ukrayna’ya yardımların arttırılması, enerji krizi ve ekonomi ile ilgili ortak çözümler üretilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, zirve öncesi kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik Marin, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüm. Finlandiya'nın bir sorun olmadığını söyledi. (NATO zirvesi) Madrid'deki zirve öncesi müzakere ettik. Şimdi bu anlaşmaları yerine getiriyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.
İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında ise yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği ile alakalı" diye konuştu.