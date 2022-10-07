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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/finlandiya-turkiyenin-nato-uyeligimizi-mumkun-olan-en-kisa-surede-onaylayacagini-umuyoruz-1062075755.html
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz
Çekya’nın başkenti Prag’da gayriresmi AB Liderler Zirvesi için 27 üye bir araya geliyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, girişte gazetecilere yaptığı... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T15:24+0300
2022-10-07T15:28+0300
ukrayna krizi
finlandiya
sanna marin
türkiye
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Çekya’nın başkenti Prag, gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Prag Kalesinde gerçekleştirilen zirveye 27 üye ülkenin lideri katılıyor. Zirvede Rusya'ya karşı ortak tavır alınması, Ukrayna’ya yardımların arttırılması, enerji krizi ve ekonomi ile ilgili ortak çözümler üretilmesi konularının ele alınması bekleniyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, zirve öncesi kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik Marin, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüm. Finlandiya'nın bir sorun olmadığını söyledi. (NATO zirvesi) Madrid'deki zirve öncesi müzakere ettik. Şimdi bu anlaşmaları yerine getiriyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi. İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında ise yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği ile alakalı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220718/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklama-yapiyor-1058839303.html
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finlandiya, sanna marin, türkiye, nato, ab

Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz

15:24 07.10.2022 (güncellendi: 15:28 07.10.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Çekya’nın başkenti Prag’da gayriresmi AB Liderler Zirvesi için 27 üye bir araya geliyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, girişte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.
Çekya’nın başkenti Prag, gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Prag Kalesinde gerçekleştirilen zirveye 27 üye ülkenin lideri katılıyor. Zirvede Rusya'ya karşı ortak tavır alınması, Ukrayna’ya yardımların arttırılması, enerji krizi ve ekonomi ile ilgili ortak çözümler üretilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, zirve öncesi kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik Marin, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüm. Finlandiya'nın bir sorun olmadığını söyledi. (NATO zirvesi) Madrid'deki zirve öncesi müzakere ettik. Şimdi bu anlaşmaları yerine getiriyoruz. Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz" dedi.
İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında ise yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği ile alakalı" diye konuştu.
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