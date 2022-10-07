https://sputniknews.com.tr/20221007/erdoganin-kilicdarogluna-pas-gol-gondermesi-tartisilmaya-devam-ediyor---1062160006.html

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 'pas-gol' göndermesi tartışılmaya devam ediyor

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 'pas-gol' göndermesi tartışılmaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışını, kendi partisinden gelen eleştirilere rağmen, inatla savunmaya devam edeceğine vurgu yaparken... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-07T20:10+0300

2022-10-10T18:55+0300

yolcu yolunda gerek

akp

chp

recep tayyip erdoğan

prag

kemal kılıçdaroğlu

anayasa

alevi

başörtüsü

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07102022 - Yolcu Yolunda Gerek 07102022 - Yolcu Yolunda Gerek

Prag dönüşü, basının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü gündeminde, Kılıçdaroğlu’nun teklifine, ‘gole çevrilecek pas’ benzetmesi yaptı. Erdoğan, anayasal değişikliğin yanında aile yasası planları ve Alevi açılımı çıkışıyla da tartışmaya yeni bir boyut kazandırırken, Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeni açıklamalarına yönelik ‘samimiyet’ vurgusu yaptı. Tartışmalar her gün ivme kazanmaya devam ediyor. Enver Aysever, karşılıklı tartışmalar için dinleyicilere mikrofon uzattı, gelişmeleri birlikte masaya yatırdı.

prag

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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akp, chp, recep tayyip erdoğan, prag, kemal kılıçdaroğlu, anayasa, alevi, başörtüsü, аудио