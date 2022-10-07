https://sputniknews.com.tr/20221007/erdoganin-kilicdarogluna-pas-gol-gondermesi-tartisilmaya-devam-ediyor---1062160006.html
Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 'pas-gol' göndermesi tartışılmaya devam ediyor
Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 'pas-gol' göndermesi tartışılmaya devam ediyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışını, kendi partisinden gelen eleştirilere rağmen, inatla savunmaya devam edeceğine vurgu yaparken... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T20:10+0300
2022-10-07T20:10+0300
2022-10-10T18:55+0300
yolcu yolunda gerek
akp
chp
recep tayyip erdoğan
prag
kemal kılıçdaroğlu
anayasa
alevi
başörtüsü
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07102022 - Yolcu Yolunda Gerek
07102022 - Yolcu Yolunda Gerek
Prag dönüşü, basının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü gündeminde, Kılıçdaroğlu’nun teklifine, ‘gole çevrilecek pas’ benzetmesi yaptı. Erdoğan, anayasal değişikliğin yanında aile yasası planları ve Alevi açılımı çıkışıyla da tartışmaya yeni bir boyut kazandırırken, Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeni açıklamalarına yönelik ‘samimiyet’ vurgusu yaptı. Tartışmalar her gün ivme kazanmaya devam ediyor. Enver Aysever, karşılıklı tartışmalar için dinleyicilere mikrofon uzattı, gelişmeleri birlikte masaya yatırdı.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
akp, chp, recep tayyip erdoğan, prag, kemal kılıçdaroğlu, anayasa, alevi, başörtüsü, аудио
akp, chp, recep tayyip erdoğan, prag, kemal kılıçdaroğlu, anayasa, alevi, başörtüsü, аудио
Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 'pas-gol' göndermesi tartışılmaya devam ediyor
20:10 07.10.2022 (güncellendi: 18:55 10.10.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışını, kendi partisinden gelen eleştirilere rağmen, inatla savunmaya devam edeceğine vurgu yaparken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasal güvence çıkışını Alevi açılımını takip etti.
Prag dönüşü, basının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü gündeminde, Kılıçdaroğlu’nun teklifine, ‘gole çevrilecek pas’ benzetmesi yaptı. Erdoğan, anayasal değişikliğin yanında aile yasası planları ve Alevi açılımı çıkışıyla da tartışmaya yeni bir boyut kazandırırken, Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeni açıklamalarına yönelik ‘samimiyet’ vurgusu yaptı.
Tartışmalar her gün ivme kazanmaya devam ediyor. Enver Aysever, karşılıklı tartışmalar için dinleyicilere mikrofon uzattı, gelişmeleri birlikte masaya yatırdı.