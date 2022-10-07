Cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu ve "Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz. Alevi Bektaşi Kültür... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

Erdoğan: Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz

Erdoğan: Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz

Erdoğan: Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu ve "Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara derneklere belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecek" dedi.