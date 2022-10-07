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https://sputniknews.com.tr/20221007/erdogan-cemevleri-temel-atma-ve-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1062072983.html
Erdoğan: Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz
Erdoğan: Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu ve "Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz. Alevi Bektaşi Kültür... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T14:48+0300
2022-10-07T15:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cemevi
cemevi
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Cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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recep tayyip erdoğan, cemevi, cemevi
recep tayyip erdoğan, cemevi, cemevi

Erdoğan: Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz

14:48 07.10.2022 (güncellendi: 15:01 07.10.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu ve "Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara derneklere belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecek" dedi.
Cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Milletimizin asırlardır birliğini korumasını sağlayan muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır.
Salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlere rağmen ekonominin yol açtığı kayıpları da hızla telafi ediyoruz.
Alevi Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara derneklere belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecek
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