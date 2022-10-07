https://sputniknews.com.tr/20221007/ekrem-imamoglu-150-gunde-150-proje-haricinde-iki-proje-daha-yapacagiz-1062084291.html

Ekrem İmamoğlu: 150 günde 150 proje haricinde iki proje daha yapacağız

Ekrem İmamoğlu: 150 günde 150 proje haricinde iki proje daha yapacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu ‘150 Günde 150 Proje’ sayısını aşacağız. Önümüzdeki kalan 1.5 yıllık zaman dilimi içerisinde en az iki kampanyayla daha... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T20:23+0300

2022-10-07T20:23+0300

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türkiye

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Kartal Yakacık Stadı ve Cevizli Yaşam Merkezi’nin temel atma törenleri CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartalspor altyapı oyuncularının katılımlarıyla yapıldı. İBB Başkanı İmamoğlu şunları söyledi:Bugün, Kartal'a iki tesisi birden başlatmanın ve çok yakın bir zamanda da hem Kartal'a hem İstanbul'a kazandıracak olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul'da ihtiyacı olan ne var ise, onlara hizmet eden ve onlar için üreten bir süreci tamamlamanın, tanımlamanın kesinlikle keyfini yaşıyoruz. Bu ‘150 Günde 150 Proje’ sayısını aşacağız. Ama burada mı kalacak? Hayır; devam ediyoruz. Biz, önümüzdeki kalan 1,5 yıllık zaman dilimi içerisinde göreceksiniz ki, en az iki kampanyayla daha vatandaşımızın karşısına çıkacağız. İstanbul'a değer katacağız ve kalite katacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."39 ilçeyle aynı ilişkiyi yürütüyoruz"İstanbul’un ve dünyanın en demokrat belediye başkanı olmak hedefiyle yola çıktık. Bunun yanına aynı zamanda, ‘En yatırımcı ve en çok iş üreten belediyesi olmak istiyoruz u da eklemek istiyorum. Bütün kararlarımızı ortak akılla, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini uzmanların tespitleriyle beraber başlatıyoruz ve bitiriyoruz. Kartal’da da Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte hareket ederek çalıştık. Bu sadece yol arkadaşım, değerli kardeşim Gökhan Yüksel'e ait bir hak da değil. 39 ilçenin, 39’uyla da aynı ilişkiyi yürütüyoruz. Bugün başlatacağımız hem Yakacık Stadı'nda hem de Cevizli'deki sosyal merkezimizde benzer iş birliklerini yaptık. Başından beri en doğru hangi hizmetler, hangi şekilde var olmalıdır diye çalıştık."Her zamankinden daha fazla iş üretiyoruz"Göreve geldiğimizde, geçmişte yazılı sözleşme yapılmadan, siyasi menfaat üzerinden başlatılan projelerle karşılaştık. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla konuşarak sorunları çözen protokoller yaptık. Bunların çoğunluğu AK Partili belediyelerdi. O da tabii bir tesadüf değil. Ne yazık ki CHP'li belediyelerde Büyükşehir’in pek yatırımını bulamadık görevi devraldığımızda. Süreçlerimizi şeffaf ve liyakat usulü üzerinden yürüttüğümüz için, kesinlikle her zamankinden daha fazla iş üretiyoruz. Ve bu anlamda geliştirdiğimiz projeleri ve ne yazık ki o bahsettiğim eksiklikleri, tuhaflıkları da gidererek, tertemiz haliyle vatandaşlarımıza sunuyoruz. İstanbul'un bu anlamda yüzü de gülüyor aslında. Aksilikleri gidermenin, terslikleri düzeltmenin aslında İstanbul'a çok düzgün, çok kurumsal bir altlığı da oluşturduğunun farkındayız."Görevlerimizi Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne borçluyuz"O, çocukluğunda top oynadığı, üstünü başını kirlettiği yere stat yapmanın iş birliğini yapan bir Belediye Başkanı İstanbul'da. Ben de dün anlattığım gibi; 36-37 sene önce, Beyazıt Meydanı'nın göbeğine düşüp, neye düştüğünün de farkında olmadan siyasi münazaraların içinde kendini bulan bir lise öğrencisi olarak, bugün İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyoruz. Her ikimiz de bunu, Atatürk'ün Cumhuriyet’ine borçluyuz. Onun sayesinde bunlar oluyor. Dolayısıyla bunun hakkını vermeliyiz. Gece-gündüz çalışmalıyız. Hem o hem ben hem burada bulunan değerli milletvekillerim, Genel Başkan Yardımcılarım ve diğer bütün görevi olan dostlarımız, arkadaşlarımız hakkını vermeliyiz. Hak, hukuk, adalet kavramlarıyla bu sürece en üst seviyede destek olmalıyız.”

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