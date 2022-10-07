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Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles hayatını kaybetti
'En yaşlı köpek' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren toy fox terrier cinsi Pebbles, 22 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pebbles, 32 yavru doğurmuştu. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T13:59+0300
2022-10-07T14:05+0300
köpek
yaşam
guinness rekorlar kitabı
ölüm
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Dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Pebbles, 22 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Pebbles'ın sahipleri Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki fox terrier cinsi köpeğin pazartesi günü doğal sebeplerden öldüğünü söyledi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Pebbles'ın 23. doğum gününe beş ay kala öldüğünü belirten aile yaptığı açıklamada, “Onun ailemizin bir üyesi olması bizim için bir onurdu” dedi.Pebbles, sahipleri Bobby ve Julie Gregory'nin evcil hayvanlarının, önceki resmi en yaşlı köpek olan TobyKeith adlı 21 yaşındaki bir chihuahua'dan daha yaşlı olduğunu fark etmesinin ardından mayıs ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220421/guinness-duyurdu-dunyanin-yasayan-en-yasli-kopegi-1055738530.html
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köpek, guinness rekorlar kitabı, ölüm
köpek, guinness rekorlar kitabı, ölüm

Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles hayatını kaybetti

13:59 07.10.2022 (güncellendi: 14:05 07.10.2022)
© IG/Gisela ShoreDünyanın yaşayan en yaşlı köpeği
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© IG/Gisela Shore
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'En yaşlı köpek' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren toy fox terrier cinsi Pebbles, 22 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pebbles, 32 yavru doğurmuştu.
Dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Pebbles, 22 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Pebbles'ın sahipleri Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki fox terrier cinsi köpeğin pazartesi günü doğal sebeplerden öldüğünü söyledi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Pebbles'ın 23. doğum gününe beş ay kala öldüğünü belirten aile yaptığı açıklamada, “Onun ailemizin bir üyesi olması bizim için bir onurdu” dedi.
Pebbles, sahipleri Bobby ve Julie Gregory'nin evcil hayvanlarının, önceki resmi en yaşlı köpek olan TobyKeith adlı 21 yaşındaki bir chihuahua'dan daha yaşlı olduğunu fark etmesinin ardından mayıs ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
MULTİMEDYA
Guinness duyurdu: Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği
21 Nisan, 13:18
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